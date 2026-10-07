Ecuador lleva su liderazgo bananero más allá de las cifras: avances en sostenibilidad, impacto social e innovación marcan el futuro del sector

Ecuador es el principal exportador mundial de banano, pero su liderazgo va mucho más allá del volumen. El país ha desarrollado un modelo productivo que combina una fuerte presencia de pequeños productores y familias locales con avances en materia social, ambiental, tecnológica y de seguridad, y que continúa evolucionando para responder a las nuevas necesidades de los mercados.

Esta evolución ha centrado hoy el debate impulsado por el Clúster Bananero y Platanero del Ecuador en el marco de Fruit Attraction 2026, bajo el título ‘Más allá de la fruta: el impacto social del banano ecuatoriano en el mundo’, una mesa redonda que ha reunido a representantes de distintos eslabones de la cadena para analizar cómo consolidar un liderazgo basado no solo en la capacidad exportadora, sino también en la generación de valor para trabajadores, productores y comunidades.

El punto de partida son unas cifras que sitúan a Ecuador en una posición diferencial: el país representa el 34,4% de las exportaciones mundiales de banano y el 33,2% de las importaciones de banano de países extracomunitarios de la Unión Europea. En el segmento orgánico, su peso alcanza el 53,5% de las importaciones de la UE. Además, entre enero y julio de 2026, Ecuador ha enviado 81,01 millones de cajas al mercado comunitario, un 14,68% más que en el mismo periodo de 2025.

«El liderazgo de Ecuador también se mide por nuestra capacidad para seguir mejorando el modelo y generar valor en toda la cadena. El sector ha avanzado de forma significativa en materia social, ambiental y de seguridad, y el objetivo es consolidar esos avances y seguir elevando los estándares», explica José Antonio Hidalgo, del Clúster Bananero y Platanero del Ecuador.

Avances que ponen a las personas en el centro

La sostenibilidad social constituye uno de los ámbitos en los que el sector ha registrado avances concretos. Ecuador cuenta con una estructura productiva mayoritariamente familiar: el 75% de las fincas bananeras tiene menos de 30 hectáreas y el 89% pertenece a familias locales, de modo que la actividad contribuye directamente al empleo y al desarrollo de las comunidades rurales.

Uno de los principales indicadores de esta evolución es la remuneración. De acuerdo con la metodología Anker, utilizada como referencia internacional para calcular el coste de una vida digna, la remuneración bananera ecuatoriana se sitúa un 16,8% por encima de esta referencia.

Estos resultados encuentran respaldo también en estudios independientes. Un estudio coordinado por GIZ sobre 5.932 trabajadores de 78 fincas ecuatorianas constató que el 99,36% percibía un salario digno, un resultado que pone de manifiesto los avances alcanzados en las explotaciones analizadas.

El compromiso social se extiende también al diálogo entre empresas y trabajadores. El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador y FENACLE, organización que agrupa a unos 25.000 trabajadores agroindustriales, campesinos e indígenas, han renovado su convenio de diálogo social, suscrito originalmente en 2024.

Esta colaboración ya se ha traducido en programas de capacitación en normativa laboral, talleres tecnológicos, jornadas de salud, brigadas médicas en zonas rurales y mecanismos para canalizar denuncias ante las autoridades, además de iniciativas específicas para ampliar las oportunidades de mujeres y jóvenes.

En materia de seguridad y salud laboral, Ecuador ha participado activamente en la Banana Occupational Health and Safety Initiative (BOHESI), desarrollada en el marco del Foro Mundial Bananero de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A través de este marco de colaboración, y con la participación de representantes del sector, instituciones públicas y organizaciones de trabajadores, se ha desarrollado un Manual Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional para la Industria Bananera. El manual ofrece herramientas prácticas para identificar, evaluar y prevenir riesgos en las distintas fases de la producción bananera y constituye una referencia para reforzar las capacidades nacionales en materia de prevención y seguridad laboral.

La prevención del trabajo infantil y forzado forma igualmente parte de este compromiso. Desde el acuerdo impulsado en 2002 entre la industria, el Ministerio de Trabajo y organizaciones nacionales e internacionales, el sector ha trabajado junto a las instituciones para reforzar la prevención, la vigilancia y la cooperación.

Una producción cada vez más preparada para el futuro

La evolución del sector también se refleja en la dimensión ambiental. Las empresas bananeras ecuatorianas han desarrollado iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reducir impactos y reforzar la adaptación ante un entorno climático cambiante.

Uno de los proyectos impulsados por el Clúster es una plataforma climática abierta que integra estaciones meteorológicas y datos satelitales para monitorizar variables como las lluvias; El Niño, fenómeno climático que puede alterar las condiciones de producción; y la presión de Sigatoka, una enfermedad que afecta a las plantas de banano. Esta información permite anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones en las explotaciones.

Estos proyectos forman parte de un diálogo más amplio sobre la resiliencia del sector. Ecuador colabora con el Foro Mundial Bananero en el intercambio de conocimientos y experiencias con otros países productores y actores de la cadena, con el objetivo de analizar conjuntamente cómo anticipar riesgos, reforzar la adaptación al cambio climático y avanzar hacia un sector bananero más resiliente a nivel internacional.

La gestión responsable de los residuos constituye otro ámbito de avance. Desde 2007, Innovagro ha recuperado 1.600 toneladas de envases plásticos agrícolas, de las que el 80% procedía de la industria bananera. Además, un estudio de UC Davis realizado en 2019 recogió que el 70% de las fincas encuestadas declaraba devolver sus envases al proveedor y otro 20% enviarlos a instalaciones de reciclaje.

Estos avances se complementan con un sólido sistema de verificación y cumplimiento de estándares internacionales. La actividad está respaldada por distintos esquemas de certificación, auditoría y buenas prácticas reconocidos a nivel internacional, además de cumplir con los requisitos específicos de los diferentes mercados.

«Ecuador está avanzando en la incorporación y verificación de estándares sociales, ambientales y de seguridad que responden a las exigencias de los mercados internacionales. Este esfuerzo permite poner en valor el trabajo que realizan los productores y seguir construyendo una cadena cada vez más transparente, responsable y preparada para el futuro», señala Jadi Panahov, Key Account Manager de GLOBALG.A.P.

Competitividad y sostenibilidad, una responsabilidad compartida

Para el Clúster, consolidar estos avances requiere una visión compartida de toda la cadena. La producción responsable implica inversiones continuadas en salarios, formación, tecnología, eficiencia, prevención y adaptación climática, especialmente en un sector con un elevado peso de las pequeñas explotaciones familiares.

En este contexto, el sector defiende unas relaciones comerciales que permitan sostener y ampliar los estándares sociales y ambientales alcanzados. La estabilidad contractual, la previsibilidad de los pedidos, unas condiciones de pago equilibradas y una mayor coordinación entre sistemas de certificación pueden contribuir a reforzar la capacidad de inversión de los productores.

«Producir de forma sostenible implica asumir unos costes que deben poder sostenerse a lo largo de toda la cadena. El trabajo que está haciendo Ecuador para mejorar las condiciones sociales y ambientales demuestra que estos avances requieren compromiso e inversión, pero también unas relaciones comerciales que permitan mantenerlos en el tiempo», apunta Marike de Peña, CEO interina de Fairtrade International.

Este enfoque cobra especial relevancia en Europa, mercado estratégico para Ecuador. En 2025, el país aportó 1,79 millones de toneladas de las 5,39 millones de toneladas de banano importadas por la UE desde países extracomunitarios, consolidándose como su principal proveedor. En 2026, los envíos continúan creciendo y diversificando sus destinos, con Países Bajos como principal mercado, con el 20,8%, seguido de Italia y Alemania.

Un modelo que también avanza en seguridad

La evolución del sector incluye asimismo un importante esfuerzo para proteger una cadena de suministro estratégica para Ecuador y para los mercados internacionales.

El sector bananero genera aproximadamente 250.000 empleos directos y representó cerca del 15% del valor de las exportaciones no petroleras del país en 2024. Su dimensión logística también es significativa: representa alrededor del 66% de los contenedores que salen de Ecuador.

Ante los nuevos desafíos de seguridad, las empresas del sector destinan alrededor de 100 millones de dólares anuales a medidas de protección, que incluyen videovigilancia, seguimiento, inspecciones, escaneo de carga y controles portuarios. Entre los avances destaca el escaneo del 100% de los contenedores en los puertos, junto con el refuerzo de la cooperación con Policía, Fuerzas Armadas y otras instituciones.

El Clúster mantiene además su compromiso con la cooperación internacional a través de iniciativas como SERPAZ, proyecto de carga segura financiado por la Unión Europea, orientado a reforzar los controles, el intercambio de información y la protección del comercio legítimo.

Para el Clúster Bananero y Platanero del Ecuador, estos avances forman parte de una misma visión: un liderazgo que no se mide únicamente por las toneladas exportadas, sino también por la capacidad de generar empleo, proteger a las personas, cuidar los recursos naturales, incorporar innovación y garantizar una cadena segura y resiliente.

«El futuro del banano ecuatoriano pasa por seguir haciendo compatible competitividad y sostenibilidad. Tenemos una base sólida, avances que podemos medir y una cadena comprometida con seguir evolucionando. El reto ahora es consolidar lo conseguido y continuar trabajando de forma coordinada con todos los actores que hacen posible que el banano ecuatoriano llegue cada día a millones de consumidores», concluye Hidalgo.

Sobre el Clúster bananero y platanero de Ecuador

El Clúster Bananero y Platanero del Ecuador es la coalición gremial y productiva más importante del sector de musáceas en el país, consolidada para unificar la representación de la industria ante mercados internacionales y organismos gubernamentales. El clúster responde a los desafíos del sector que requiere de una visión estratégica conjunta de todos los participantes en la cadena de valor.