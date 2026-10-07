ESIC Valencia analiza en un juicio el futuro del marketing en una jornada con lleno absoluto

ESIC Valencia ha celebrado una nueva edición de Hoy Es Marketing, un encuentro que logró reunir a una audiencia multitudinaria en la Comunidad Valenciana para analizar los desafíos actuales de la profesión. Bajo el lema «El marketing será juzgado», la jornada planteó una estructura dinámica en la que el marketing ocupó el banquillo de los acusados, mientras que los ponentes asumieron su defensa y el público ejerció como jurado popular, votando tras cada intervención si consideraban la estrategia presentada como «culpable» o «inocente».

El evento, conducido por Natalia Marín Arribas, directora editorial de Reason Why, contó con la presencia de Agustín Carrilero, director general de ESIC Business & Marketing School en la Comunidad Valenciana, quien dio la bienvenida a los asistentes. La jornada buscó profundizar en cómo las marcas establecen vínculos con los consumidores en un contexto marcado por la evolución tecnológica y los cambios culturales.

Patrick Sievers, Global Head of CUPRA Marketing y antiguo alumno de ESIC, inauguró las ponencias enfocándose en la construcción de marca a partir de la cultura y la ruptura de códigos tradicionales en el sector automotriz. Por su parte, Ester Marinas, responsable de Marketing de Google en España y Portugal, expuso los retos de llegar al usuario en un entorno dominado por la inteligencia artificial. Marinas subrayó la importancia de medir la capacidad del marketing para generar demanda, más allá del análisis de los clics, e integrando la tecnología en ámbitos como el deporte.

La perspectiva humana del marketing fue reforzada por Paula Leitón, campeona olímpica de waterpolo. Leitón compartió su trayectoria personal y profesional, abordando la gestión de la exposición pública, la diversidad corporal y la construcción de la marca personal desde la autenticidad. Su participación permitió conectar los éxitos deportivos con la importancia de mantener una voz propia frente a los prejuicios sociales.

Otros casos analizados incluyeron la estrategia de Froneri, presentada por su Head of Marketing, Clara Vilar, sobre cómo el patrocinio trasciende el logotipo mediante la conexión real con eventos como La Velada del Año. Íñigo Vallejo, Brand Manager de Octopus Energy, destacó la constancia como pilar de la reputación en el sector energético, mientras que Marta Domínguez, directora de Marketing de MediaMarkt España, analizó la relación con los creadores de contenido y la necesidad de ceder parte del control creativo para mantener la credibilidad.

Al concluir la jornada, los asistentes dictaron sentencia, declarando al marketing «culpable» de transformar historias en experiencias y de integrar a las compañías en la cultura cotidiana. Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University, cerró el encuentro señalando que el sector se dirige hacia una transformación tecnológica inevitable, pero con las personas en el centro del proceso. Gómez Martín concluyó: «El marketing del futuro será más tecnológico que nunca, precisamente por eso tendrá que ser también más humano que nunca».

Cabe destacar que el concepto central del evento guarda relación con la campaña «Culpables» de ESIC University, la cual ha recibido reconocimientos destacados como el Premio de Comunicación de Propósito y Marca en los Premios Dircom Ramón del Corral y el Oro en la categoría de Publicidad y Comunicación Comercial de los Premios Nacionales de Marketing.