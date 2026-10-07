El FIA World Endurance Championship (WEC) y el Automobile Club de l’Ouest (ACO) renuevan su acuerdo de colaboración en plena ‘Edad de Oro’ de la categoría

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), organismo rector del automovilismo deportivo a nivel mundial, y el Automobile Club de l’Ouest (ACO), fundador y organizador de las 24 Horas de Le Mans, han anunciado un acuerdo histórico para el World Endurance Championship (WEC).

La renovación de la colaboración, que llega en un momento de crecimiento y consolidación del WEC, permite una mayor supervisión regulatoria de las carreras e impulsa su éxito comercial. Entrará en vigor a finales de 2027, cuando expire el acuerdo actual, y se extenderá hasta 2037.

Gracias a este acuerdo, todos los reglamentos de las pruebas de resistencia estarán supervisados por la Comisión de Resistencia (Endurance Commission), requiriendo la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la Federación (World Motor Sport Council – WMSC). Además, el proceso de homologación oficial de los coches que compiten en la categoría Hypercar también se simplifica y será asumido por FIA y ACO.

La colaboración también permitirá incrementar la visibilidad de la FIA en las carreras, especialmente en momentos clave, como en el Parc Fermé, en el podio y en los Safety Cars, así como en las retransmisiones televisivas.

Con unos aficionados cada vez más numerosos, un mayor grupo de escuderías y un calendario con grandes eventos, el campeonato WEC vive uno de sus mejores momentos. Desde su nacimiento en 2012, ha logrado establecer el estándar mundial en las carreras de resistencia. Tras la introducción del reglamento Hypercar en 2021, el interés por esta disciplina se ha disparado entre de los aficionados y el mundo de la automoción.

Esta mayor popularidad ha determinado que la audiencia del FIA WEC en los circuitos haya crecido un 8% en lo que va de 2026, con millones de aficionados siguiendo el campeonato a nivel mundial. Por lo que respecta al perfil de los asistentes a las carreras, también ha evolucionado, ya que el 44% de los asistentes tiene 34 años o menos, y el 40% acude por primera vez. Esto hace que el campeonato destaque por la fidelidad de su base de aficionados, al mismo tiempo que atrae a la siguiente generación.

En la actualidad, ocho de los principales fabricantes de automóviles del mundo compiten en Hypercar, la categoría reina del FIA WEC. Tras la incorporación de la clase LMGT3 en 2024, el campeonato cuenta con, al menos, 14 escuderías. Además, dos de las marcas más emblemáticas del mundo del automóvil —Ford y McLaren— se sumarán a las filas de Hypercar en 2027.

Durante más de 100 años, las carreras de resistencia han sido un banco de pruebas para implementar la tecnología más innovadora y aplicarla al sector del motor. Así, esta colaboración supone un marco sólido para el avance en innovaciones como los propulsores de hidrógeno en los vehículos de competición, contribuyendo así a un transporte y a una movilidad más sostenible.

Este acuerdo contribuye también a un reglamento unificado para los Hypercars que compitan en el FIA WEC y en el IMSA en Norteamérica. Con su entrada en vigor a partir de 2030, permitirá una mejora en los costes de los fabricantes, impulsando su participación en las carreras y, por lo tanto, garantizando el espectáculo para los aficionados a esta disciplina deportiva.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, señala que «no se trata de un simple acuerdo: consolidamos el futuro del FIA WEC en los próximos años y reforzamos nuestra extensa colaboración con ACO, que se remonta a más de 120 años. Nos estamos preparando para una década de gran crecimiento para aficionados, pilotos, equipos y fabricantes. Es muy ilusionante trabajar en esta edad de oro del WEC junto al presidente, Pierre Fillon, y al reto del equipo».

Según Pierre Fillon, presidente del Automobile Club de l’Ouest, «el acuerdo entre la FIA y el ACO refuerza la sólida y duradera relación que mantenemos desde el nacimiento del WEC en 2012. Esta colaboración se ha construido con confianza, ambición compartida y compromiso por las carreras de resistencia. Juntos hemos creado una base sólida para el éxito y el crecimiento internacional del campeonato, por lo que esperamos escribir el próximo capítulo de esta extraordinaria colaboración».

Alberto Villarreal, director general de la FIA, destaca que «el WEC de la FIA está más fuerte y es más popular que nunca, gracias al aumento de los aficionados y al elenco de fabricantes de automóviles de primer nivel. El acuerdo anunciado hoy también materializa nuestro compromiso por seguir acercando el deporte a nuevas audiencias. Es un momento decisivo en la historia del FIA WEC y nos proporciona los pilares y la estabilidad necesarios para continuar afianzando el éxito del campeonato».

Además, Frédéric Lequien, CEO de Le Mans Endurance Management, promotor del WEC de la FIA, ha subrayado «el momento tan emocionante de esta disciplina, con un interés creciente por parte de fabricantes, equipos, socios, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo. La renovación del acuerdo proporciona consolida aún más el atractivo del WEC a nivel global y contribuye a continuar organizando un campeonato de primer nivel. Por ello, afrontamos, con ilusión, este futuro tan ambicioso y apasionante para la FIA WEC».

Sobre la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) es el organismo rector del automovilismo deportivo a nivel mundial. Se trata de una organización sin ánimo de lucro comprometida con la innovación y con la promoción de la seguridad, la sostenibilidad y la igualdad tanto en el deporte del motor como en la movilidad.

Fundada en 1904 y con oficinas en París, Londres y Ginebra, la FIA reúne a 246 organizaciones miembro de los cinco continentes, que representan a millones de usuarios de la carretera, profesionales del automovilismo y voluntarios. La FIA desarrolla y aplica la normativa del automovilismo, incluidos seis Campeonatos del Mundo FIA, con el objetivo de garantizar que las competiciones se desarrollen de forma segura y justa en todo el mundo.

Sobre ACO

Fundado en 1906, el Automobile Club de l’Ouest (ACO) es el creador y organizador de grandes eventos de automovilismo: el primer Gran Premio de la historia en 1906, seguido de las 24 Horas de Le Mans a partir de 1923. ACO también es el organizador y promotor del FIA WEC desde 2012 y el creador de series continentales: las European Le Mans Series (2004) y las Asian Le Mans Series (2013). ACO organiza las 24 Horas de Le Mans de Motocicletas, las 24 Horas de Le Mans de Karting, las 24 Horas de Le Mans de Camiones y el Gran Premio de Francia de Motociclismo en sus circuitos de Le Mans.

Las 24 Horas de Le Mans sirven como un verdadero laboratorio tecnológico orientado a la innovación automovilística. Con este espíritu, continúa evolucionando. La movilidad sostenible —encarnada en particular por MissionH24, que tiene como objetivo introducir el hidrógeno en las 24 Horas de Le Mans— es un objetivo clave para el ACO.

Desde 2024, ACO ostenta la acreditación medioambiental de 3 estrellas de la FIA y cuenta con la certificación ISO 20121, el referente en gestión responsable de eventos. En septiembre de 2024, el circuito de las 24 Horas de Le Mans también fue elegido «Monumento Favorito de Francia».

Sobre el FIA WEC

El FIA World Endurance Championship (FIA WEC), creado en 2012 por la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) y el Automobile Club de l’Ouest (ACO), representa la cumbre indiscutible de la disciplina de larga distancia.

Reuniendo a los principales fabricantes del mundo, las grandes marcas, los mejores pilotos y los equipos de mayor éxito, el FIA WEC compite en todo el planeta, superando los límites de la velocidad, el rendimiento y la durabilidad, al tiempo que fomenta gestas cada vez mayores de habilidad estratégica. Si los pilotos, rápidos e intrépidos, son los héroes, los coches son las estrellas, desde su tecnología de vanguardia hasta su diseño dinámico. Y luego, por supuesto, está el sonido de los motores: ese rugido sin concesiones ni adulteraciones.

La piedra angular del calendario es el icónico 24 Horas de Le Mans, un evento nacido en 1923 que continúa siendo la prueba definitiva para los fabricantes que buscan demostrar su valía, aunque cada carrera tiene su propio carácter, desafíos y escollos. Como una serie con una historia ilustre, un presente apasionante y un futuro emocionante, el FIA WEC sigue siendo el referente mundial de las carreras de resistencia, estableciendo continuamente el estándar en el deporte e inspirando a generaciones venideras.