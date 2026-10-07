El GLP-1 oral de Lilly se asocia con reducciones en riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular

Eli Lilly and Company ha compartido los resultados de análisis post-hoc del ensayo ATTAIN-1, que indican que el GLP-1 oral de la compañía se asocia con reducciones significativas en el riesgo previsto a 10 años de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular en adultos con obesidad o sobrepeso. Los datos fueron publicados en la revista científica Diabetes, Obesity, and Metabolism.

En el marco de este análisis, se observó que a las 72 semanas, los participantes tratados con dosis de 6 mg, 12 mg y 36 mg del fármaco mostraron una reducción estimada del 45,0%, 50,0% y 57,0%, respectivamente, en el riesgo previsto de diabetes tipo 2 en comparación con el grupo placebo. Asimismo, quienes recibieron la dosis de 36 mg presentaron una reducción estimada del 18,0% en el riesgo previsto de enfermedad cardiovascular frente a placebo.

Thomas Seck, M.D., vicepresidente sénior de Product Development en Lilly Cardiometabolic Health, ha declarado: «Estos análisis adicionales de ATTAIN-1 muestran que el medicamento oral de Lilly se asoció con un menor riesgo previsto a largo plazo de ambas enfermedades, además de una pérdida de peso significativa. También los últimos estudios señalan que tratar la obesidad y reducir el riesgo de sus consecuencias, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2, puede reducir significativamente los costes sanitarios».

El ensayo ATTAIN-1 (NCT05869903), un estudio de fase 3 aleatorizado y controlado con placebo, incluyó a 3.127 participantes de diversos países, entre ellos España. El objetivo principal fue evaluar la eficacia en la reducción de peso corporal tras 72 semanas en adultos con un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30,0 kg/m² o un IMC igual o superior a 27,0 kg/m² con al menos una comorbilidad relacionada con el peso.

Consultar tabla en el documento adjunto con la información del Análisis post-hoc ATTAIN-1: Cambio en el riesgo cardiometabólico previsto a 10 años a las 72 semanas.

Orforglipron es un agonista oral, no peptídico, del receptor de GLP-1 que se administra una vez al día. Este compuesto fue descubierto por Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. y licenciado por Lilly en 2018. Actualmente, se investiga su aplicación como tratamiento para diversas patologías, incluyendo la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, la osteoartritis y la hipertensión arterial, entre otras.