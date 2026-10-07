LeyCreaYCrece.com organiza una Masterclass sobre la nueva factura electrónica B2B obligatoria

La sesión analizará las nuevas obligaciones de la Ley Crea y Crece y su impacto sobre empresas, fabricantes de software, ERP, plataformas de facturación y asesores.

La factura electrónica entre empresas entra en una nueva fase en España. LeyCreaYCrece.com organiza el próximo 15 de octubre de 2026 una Masterclass especializada sobre la nueva factura electrónica B2B obligatoria, dirigida especialmente a empresas, fabricantes de software, desarrolladores de ERP, plataformas de facturación electrónica, integradores tecnológicos, asesores y despachos profesionales.

La reciente publicación de la Orden HAC/1028/2026 supone un importante avance en el desarrollo técnico y funcional del nuevo modelo de facturación electrónica derivado de la Ley 18/2022, de Creación y Crecimiento de Empresas, conocida como Ley Crea y Crece.

La Masterclass tendrá como objetivo explicar de forma práctica cómo funcionará el nuevo sistema de factura electrónica B2B, qué obligaciones deberán asumir las empresas y qué cambios tendrán que incorporar los fabricantes y desarrolladores de software.

Un cambio que va mucho más allá de emitir una factura electrónica

La nueva factura electrónica B2B no consiste simplemente en sustituir una factura en PDF por un documento electrónico.

El nuevo modelo introduce importantes requisitos relacionados con los formatos estructurados, interoperabilidad entre plataformas, intercambio de facturas, comunicación de estados, aceptación o rechazo, información sobre pagos, conservación, trazabilidad y conexión con la Solución Pública de Facturación Electrónica de la AEAT.

Esto obligará a revisar numerosos procesos administrativos y tecnológicos utilizados actualmente por empresas y profesionales.

Para los fabricantes de software, ERP y plataformas de facturación electrónica, la adaptación adquiere una especial importancia, ya que deberán analizar los nuevos requisitos e incorporarlos progresivamente a sus soluciones.

Ley Crea y Crece y VERI*FACTU: dos obligaciones diferentes que afectan al software de facturación

La Masterclass también abordará una de las cuestiones que más dudas está generando actualmente: la diferencia y relación entre VERI*FACTU y la factura electrónica B2B de la Ley Crea y Crece.

Se trata de marcos regulatorios diferentes, pero ambos tienen un impacto directo sobre los sistemas informáticos de facturación utilizados en España.

Por este motivo, fabricantes y empresas deben analizar conjuntamente sus obligaciones para evitar adaptar sus sistemas únicamente a una parte de los nuevos requisitos regulatorios.

Especialmente dirigida a fabricantes de software y empresas

La Masterclass está orientada especialmente a fabricantes de software de facturación, ERP, desarrolladores, integradores, plataformas de factura electrónica, empresas, asesorías, despachos profesionales, responsables financieros, departamentos jurídicos y responsables de cumplimiento normativo.

Durante la sesión se analizarán, entre otras cuestiones, los principales requisitos del nuevo modelo B2B, la solución pública de la AEAT, la interoperabilidad, los estados de las facturas, las obligaciones tecnológicas y el calendario de implantación.

«La factura electrónica B2B va a suponer uno de los mayores cambios de los últimos años en los procesos de facturación de empresas y profesionales. No estamos hablando simplemente de sustituir el PDF por otro formato, sino de un nuevo modelo de intercambio de facturas, interoperabilidad, comunicación de estados y pagos que afectará directamente a los sistemas de información. Fabricantes de software, ERP, plataformas de facturación y empresas deben empezar a analizar desde ahora cómo les afecta la normativa y qué cambios tendrán que realizar», explica Luis Vilanova Blanco, auditor CISA, perito informático y director de Legal & Digital Auditors.

Vilanova añade que «uno de los objetivos de esta Masterclass es precisamente convertir una normativa compleja en requisitos comprensibles y prácticos, especialmente para los fabricantes de software y las empresas que tendrán que adaptar sus procesos y sistemas a la nueva factura electrónica B2B obligatoria».

El objetivo de LeyCreaYCrece.com es ayudar a fabricantes y empresas a comprender anticipadamente el nuevo escenario y comenzar a preparar sus sistemas y procedimientos para la llegada de la factura electrónica B2B obligatoria en España.

Masterclass: La nueva Factura Electrónica B2B obligatoria – Ley Crea y Crece

Fecha: 15 de octubre de 2026

Incripción: Online en este enlace https://events.ringcentral.com/events/ley-crea-y-crece-ley-antifraude-situacion-actual-y-proximos-pasos/registration?utm_campaign=prensa&utm_source=vilanova

Asistencia: Gratuita previa inscripción

Organiza: LeyCreaYCrece.com