PostSig amplía su plataforma empresarial para el control financiero y operativo

PostSig ha presentado hoy una importante ampliación de su plataforma empresarial, que proporciona a los equipos de Finanzas, Compras, Datos de Mercado y Operaciones una base compartida para gestionar el rendimiento comercial. La ampliación se produce después de que PostSig fuera reconocida como Mejor Solución de Gobernanza de Datos en los Inside Market Data & Inside Reference Data Awards 2026 de WatersTechnology, y tras su primer despliegue empresarial con la consultora de datos CJC, que gestiona datos de mercado para un bróker multiactivo de Londres.

Las tarifas, los pedidos de servicios, los inventarios de productos y los derechos cambian con el tiempo. Cuando los equipos gestionan estos registros por separado, pueden ver valores individuales, pero no pueden determinar de forma fiable cuál se aplica, por qué ha cambiado o cómo debería afectar ese cambio al gasto.

«Los compromisos comerciales no terminan en el documento», afirmó Hendrik Bartel, CEO y cofundador de PostSig. «Se reflejan en los productos, los precios, las facturas, los derechos, el uso y la responsabilidad. PostSig conecta esa realidad operativa con lo que está vigente en cada momento, de modo que los equipos puedan identificar dónde se desvía el rendimiento y actuar con confianza».

Nuevas capacidades empresariales

Gastos y facturas conecta precios, facturas, presupuestos y asignaciones. Admite gastos reales y amortizados, análisis de presupuesto frente a gasto real, asignación jerárquica de costes, requisitos multidivisa y conciliación activa de facturas.

Inventario y derechos proporciona una visión actualizada de productos, licencias, usuarios, derechos, métodos de entrega y permisos. Un nuevo Módulo de Gestión de Terminales Bloomberg integra en el mismo entorno el inventario de terminales, las asignaciones de usuarios y la información relacionada con los derechos.

Productos y precios realiza el seguimiento de los productos a través de tarifas, historial de precios, pedidos de servicios y facturas. PostSig identifica cuándo un pedido de servicios sustituye a otro y ayuda a detectar la continuidad de la facturación de productos que han sido eliminados.

Proveedores proporciona una visión completa de los aspectos económicos, la actividad, los compromisos y las responsabilidades relacionados con cada proveedor. Esto facilita las revisiones de proveedores, la planificación de renovaciones, el análisis del gasto y la rendición de cuentas en toda la organización.

Las cuatro capacidades funcionan dentro de un único entorno PostSig y comparten la misma información y contexto subyacentes. Un cambio de precio puede reflejarse en el gasto, la eliminación de un producto puede revelar una discrepancia en una factura, el inventario puede aportar información para una renovación y las reglas de asignación pueden vincular los costes con los equipos responsables.

De los compromisos al rendimiento

Impulsado por LineageAI™, PostSig mantiene la relación entre los compromisos y los registros operativos a lo largo del tiempo. Determina qué se aplica actualmente, por qué ha cambiado algo y si la actividad empresarial refleja el compromiso vigente.

En lugar de limitarse a proporcionar información de los documentos, PostSig evalúa los precios, la facturación, el inventario y otras actividades operativas en relación con ese estado actual. PostSig conserva las conexiones entre los compromisos vigentes, los productos, los precios, las facturas y los registros operativos, lo que permite a los equipos rastrear cada resultado hasta la evidencia de origen y el cambio que lo produjo.

PostSig conecta la plataforma con los principales sistemas de registro, incluidas plataformas de firma electrónica, contenidos, ERP, CRM, CLM, HRIS y compras. Esto permite a las organizaciones conectar los compromisos y los registros operativos sin sustituir los sistemas que ya utilizan.

PostSig MCP, la pasarela de inteligencia de la plataforma, pone este contexto empresarial conectado a disposición de las aplicaciones, los flujos de trabajo y los asistentes de IA que los clientes desarrollan para sus necesidades. Actualmente incluye más de 30 herramientas, respaldadas por una biblioteca creciente de capacidades en materia de gasto, asignación, precios, renovaciones, proveedores, elaboración de informes, derechos y gobernanza.

PostSig admite el despliegue regional en Estados Unidos y la Unión Europea, con la aplicación y los datos de los clientes alojados en la región seleccionada por cada cliente. PostSig no depende de un único proveedor de modelos y dirige cada tarea al modelo aprobado más adecuado para los datos y el resultado requerido.

Diseñada para la complejidad empresarial

«En entornos complejos de datos de mercado, el reto consiste en conectar los compromisos comerciales con los productos, precios, facturas e inventarios que los equipos gestionan a diario», afirmó Sara Baker, directora global de Gestión Comercial de CJC. «PostSig CPM reúne esa información, proporcionándonos una base más sólida para la implementación y ayudando a los clientes a identificar dónde es necesario actuar».

La amplia experiencia de PostSig en los mercados de capitales le permitió abordar este reto inicialmente en las complejas relaciones relacionadas con los datos de mercado, donde los precios, los derechos de licencia, los derechos de acceso y la actividad operativa cambian continuamente. Sin embargo, el problema va mucho más allá de los servicios financieros. En todos los sectores, las empresas se enfrentan a la misma desconexión entre lo que acordaron y lo que realmente pagan, utilizan y hacen.

Esta ampliación lleva esa experiencia al conjunto de la empresa, conectando gastos, inventario, productos y proveedores en una única plataforma. LineageAI mantiene la relación entre los compromisos vigentes y los registros operativos a lo largo del tiempo, ayudando a los equipos a identificar cambios, comprender sus consecuencias y actuar sin tener que reconstruir la relación en cada decisión.

«Una interfaz moderna no es lo mismo que inteligencia empresarial», afirmó Bartel. «La verdadera prueba es si una empresa puede confiar en el sistema a medida que cambian los precios, los productos, los derechos y las responsabilidades. Estamos elevando ese estándar al conectar lo que se acordó con lo que realmente sucede. No se trata simplemente de otro lugar desde el que visualizar el negocio, sino de una base desde la que operar».