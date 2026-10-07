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Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos llega hoy a los cines de España con su aventura para toda la familia

Tras su gran estreno en Madrid, Talking Tom y sus amigos aterrizan este 7 de octubre en cines de todo el país con una experiencia interactiva que invita a los más pequeños a convertirse en parte de la acción. La aventura continúa más allá del cine con una colección oficial de juguetes de Talking Tom Heroes: Suddenly Super, disponible este otoño en Amazon y en grandes distribuidores como El Corte Inglés y Toys "R" Us

Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos llega hoy a los cines de España con su aventura para toda la familia
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Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos ha llegado oficialmente a España. El sábado 3 de octubre, Cinesa Heron City, en Las Rozas, acogió el estreno de Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos – En Cine, una experiencia cinematográfica interactiva que invitó a los niños a adentrarse en el mundo de Peak City y unirse a Talking Tom y sus amigos en una aventura de superhéroes.

El estreno marca el inicio del lanzamiento de Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos en España, con la llegada de la serie a Amazon Kids+ este mes de octubre, la expansión de la experiencia cinematográfica por todo el país y el lanzamiento de una colección oficial de juguetes en Amazon y en los principales distribuidores este otoño.

Un estreno lleno de superpoderes y diversión
Con motivo del estreno, Cinesa Heron City se transformó en el mundo de Peak City, con actividades especialmente diseñadas para los niños antes del evento principal: Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos – En Cine.

Más que una proyección de cine tradicional, la experiencia interactiva invitó a los niños a convertirse en parte de la acción. A través de desafíos, divertidas misiones y momentos de participación del público, pudieron acompañar a Talking Tom, Talking Angela, Talking Ben y Talking Hank en su aventura de superhéroes y vivir la historia junto a ellos.

Tras el estreno en Madrid, Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos – En Cine llegará a cines de toda España. La experiencia combina momentos de la serie Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos, que se estrenará en Amazon Kids+ en España este mes de octubre, con contenido exclusivo creado para la gran pantalla. Gracias a su formato interactivo, que va más allá de simplemente ver una película, los niños están invitados a participar, jugar y convertirse en parte de la aventura.

Mientras la marca global Talking Tom & Friends continúa conectando con públicos de todas las edades en todo el mundo, Talking Tom Heroes: Suddenly Super reinventa a sus personajes específicamente para los niños, creando un universo de superhéroes propio que cobra vida a través de historias adaptadas a su edad, productos de consumo y experiencias interactivas.

De la gran pantalla al momento de juego
El mundo de Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos se extiende más allá de la pantalla con una colección oficial de juguetes, disponible este otoño en Amazon y en grandes distribuidores como El Corte Inglés y Toys «R» Us.

La colección ofrece a los niños otra forma de adentrarse en el mundo de Peak City, recrear sus momentos favoritos de los superhéroes e imaginar nuevas aventuras con Talking Tom, Talking Angela, Talking Ben y Talking Hank.

Junto con la serie y Talking Tom Heroes: Los Superpoderosos – En Cine, la colección de juguetes ofrece a los niños diferentes formas de descubrir, vivir y jugar dentro del mundo de Peak City.

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