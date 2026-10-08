AirHelp indica que las aerolíneas rechazan sin justificación el 58% de las reclamaciones que deben afrontar

Un nuevo estudio de AirHelp, basado en las reclamaciones gestionadas por la compañía de derechos de los pasajeros durante 2025, ha revelado que las aerolíneas rechazaron indebidamente el 58 % de las reclamaciones de compensación que deberían haber atendido, seis puntos porcentuales más que el año anterior, cuando esta cifra se situó en el 52 %.

El estudio identifica, además, cuáles son las principales razones utilizadas por las aerolíneas para rechazar estas reclamaciones. Y la más frecuente no es una circunstancia extraordinaria ni un problema operativo: en el 31 % de los casos, la aerolínea simplemente no respondió a la reclamación.

Esto significa que casi un tercio de las reclamaciones rechazadas indebidamente, analizadas por AirHelp, quedó completamente ignorada, sin que el pasajero recibiera una respuesta por parte de la compañía. Para los viajeros afectados, la ausencia de contestación se convierte así en una barrera adicional para ejercer los derechos que les reconoce la legislación.

El mal tiempo, la segunda excusa más utilizada

La segunda razón más habitual fueron las condiciones meteorológicas adversas, mencionadas en el 25 % de los rechazos indebidos. Las aerolíneas alegaron circunstancias como hielo, tormentas, fuertes vientos o baja visibilidad para justificar las interrupciones del vuelo.

Sin embargo, según el análisis de las reclamaciones gestionadas por AirHelp, en estos casos no existían pruebas de que se hubieran producido situaciones adversas en la ruta que justificaran la interrupción.

Las circunstancias extraordinarias pueden eximir a una aerolínea del pago de una compensación en determinadas situaciones, pero la compañía debe poder acreditar que dichas circunstancias realmente afectaron al vuelo en cuestión. Para los pasajeros, comprobar la veracidad de estas explicaciones puede resultar especialmente difícil.

Las restricciones de tráfico aéreo representan otro 11 %

En el 11 % de los casos, las aerolíneas atribuyeron el retraso o la cancelación a restricciones del control del tráfico aéreo. No obstante, tampoco existían evidencias que demostraran que dichas restricciones hubieran provocado realmente la interrupción del vuelo.

A continuación, un 10 % de las reclamaciones rechazadas recibió una respuesta negativa por parte de la aerolínea, pero sin que esta proporcionara un motivo concreto para hacerlo. Es decir, el pasajero obtiene una contestación, pero continúa sin conocer qué circunstancia justifica que la compañía no le abone la compensación correspondiente.

Entre el resto de los motivos identificados se encuentran el recurso a los Términos y Condiciones de la compañía (3 %), los problemas técnicos (3 %), los problemas operativos en el aeropuerto (3 %), los problemas derivados de un vuelo anterior (2 %) y la alegación de que el retraso fue demasiado corto para generar derecho a compensación (2 %).

En el caso de los problemas técnicos, AirHelp señala que estos no constituyen, por regla general, una circunstancia extraordinaria cuando derivan de problemas inherentes al funcionamiento de la aerolínea o de decisiones operativas que la compañía podría haber evitado.

Del mismo modo, algunas aerolíneas alegan que una interrupción se produjo como consecuencia de un problema ocurrido en un vuelo anterior. Sin embargo, en los casos analizados, no existían pruebas suficientes de esta relación o la compañía había dispuesto de tiempo y alternativas para recuperar la operativa antes de que el problema afectara al vuelo del pasajero.

Un problema que se agrava

Los resultados de 2025 muestran una evolución especialmente preocupante respecto al año anterior. En 2024, el análisis de AirHelp ya revelaba que el 52 % de las reclamaciones que debían ser atendidas habían sido rechazadas indebidamente. Un año después, la proporción alcanza el 58 %.

Además del incremento de seis puntos porcentuales, también cambia el peso de algunas de las justificaciones más frecuentes. La falta absoluta de respuesta pasa del 26 % al 31 %, mientras que las condiciones meteorológicas «no justificadas» aumentan del 21 % al 25 %.

Para AirHelp, estos datos ponen de manifiesto que el principal obstáculo para que los pasajeros ejerzan sus derechos no es únicamente el desconocimiento de la normativa, sino también las dificultades que encuentran cuando intentan hacer valer esos derechos frente a las propias aerolíneas.