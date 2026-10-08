GTV refuerza su apuesta por el mercado español y presenta sus novedades en FIMMA + Maderalia 2026

Del 10 al 13 de noviembre, GTV Herrajes e Iluminación estará presente en FIMMA + Maderalia, en el stand E42 del Pabellón P1, Nivel 3. La compañía centrará su propuesta en sistemas de cajones y bisagras, iluminación integrada, tiradores y soluciones para cocina, armario y mobiliario residencial y comercial.

La participación en la feria se enmarca en la apuesta de GTV por seguir reforzando su presencia en España y Portugal, acercando al profesional una oferta integral de producto junto con stock local, atención comercial y herramientas digitales orientadas a facilitar el trabajo diario.

Innovación, diseño y servicio de proximidad

En apenas tres décadas, GTV se ha consolidado como uno de los referentes internacionales en herrajes para mobiliario e iluminación LED. Actualmente, está presente en más de 70 países, cuenta con un catálogo de más de 12.000 productos y un equipo de más de 600 profesionales.

Desde su filial en Valencia, inaugurada en 2018, GTV atiende los mercados de España y Portugal con la vocación de convertirse en un socio de confianza para fabricantes, distribuidores, carpinterías, interioristas y profesionales del mobiliario. A la amplitud de su catálogo suma un servicio cercano, stock permanente y herramientas digitales como configuradores 3D, catálogos técnicos y una plataforma B2B que agiliza la gestión de pedidos.

La oferta de GTV abarca sistemas de cajones y bisagras, tiradores, iluminación LED, accesorios para cocina y armario, sistemas extraíbles y soluciones inteligentes para el mobiliario. Una propuesta concebida para combinar funcionalidad, diseño y fiabilidad y dar respuesta a diferentes tipologías de proyecto desde un único proveedor.

«Queremos que el profesional español vea a GTV no solo como un proveedor de herrajes, sino como un socio capaz de ofrecer una solución completa para el mueble. Contamos con producto, stock y servicio local, pero también con diseño e innovación. En Maderalia queremos que fabricantes, distribuidores e interioristas puedan tocar las soluciones, probarlas y comprobar por sí mismos su calidad», señala David Campos, director comercial de GTV España Herrajes e Iluminación.

Soluciones para el mobiliario actual

Entre las soluciones que GTV mostrará en Valencia destaca AXIS PRO, uno de sus sistemas de cajones de mayor éxito, caracterizado por su diseño contemporáneo y su versatilidad para diferentes aplicaciones. Junto a él, SILENTO PRO presenta una gama de bisagras con una durabilidad certificada de 80.000 ciclos por SGS y un movimiento suave y silencioso.

En iluminación, TRACKO propone un sistema modular pensado para crear configuraciones personalizadas e integrar la luz en mobiliario residencial y comercial, una propuesta que se complementa con el sistema de interruptores inalámbricos SKY. GTV también presentará CLARI UV, una solución que integra iluminación LED y tecnología UVC directamente en el mobiliario.

La propuesta se completa con las colecciones de tiradores NYXA, HEXA, LINEA, RAY y STRAW, alineadas con las tendencias actuales de interiorismo mediante acabados como cachemir, grafito claro u oro cepillado.

Bajo el lema corporativo «unlimited possibilities», GTV afronta FIMMA + Maderalia 2026 como una oportunidad para acercar su propuesta al mercado ibérico e invitar a los profesionales a comprobar en el propio stand el funcionamiento, el diseño y la calidad de sus soluciones.

Los profesionales interesados en visitar el stand de GTV en FIMMA + Maderalia pueden concertar una cita a través de [email protected] o en el teléfono +34 961 134 441.

Más información: www.gtv.es