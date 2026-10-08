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Mothium cierra una ronda de financiación de 1 millón de euros con Fundalogy y Arcano Partners

Mothium diseña y fabrica vehículos eléctricos comerciales e industriales con patentes y tecnología propia. Su software gestiona la flota de vehículos y su posventa con agentes de IA. Su equipo ha participado en la creación de la norma europea EN 17860 de bicicletas de carga, y su eCargoBike, primer caso de uso de la plataforma eléctrica

Mothium cierra una ronda de financiación de 1 millón de euros con Fundalogy y Arcano Partners
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Mothium, firma sevillana especializada en el diseño y fabricación de vehículos eléctricos comerciales e industriales, ha cerrado una ronda de financiación por valor de 1 millón de euros. Esta operación cuenta con la participación del fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo SICC, S.A.U., gestionado por Arcano Partners, y la firma de inversión Fundalogy. La inyección de capital tiene como finalidad escalar la plataforma tecnológica de la compañía, que integra vehículos con tecnología propia y un sistema de gestión basado en agentes de inteligencia artificial.

Mothium, la plataforma que abarata operar vehículos comerciales e industriales eléctricos
Las eCargobike de Mothium ya están presentes en España, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos.

El objetivo de Mothium es reducir el coste total de operar una flota en sus dos partes: el vehículo y su gestión. Su vehículo lleva tecnología propia y patentada, pensada para abaratar su operación y mantenimiento. La eCargoBike es el primer caso de uso; Mothium quiere llevar la plataforma a otros.

Su sistema operativo de flotas profesionales suma agentes de gestión de flota y de posventa que reducen los tiempos de gestión y aumentan la productividad.

Mothium trabaja con un socio industrial de referencia: UNEI, empresa social líder en Andalucía que asegura el escalado de la producción en serie desde su plataforma operativa en Sevilla.

Una obsesión: reducir el coste total de operación
Sergio González, CEO de Mothium, ha afirmado: «Nuestra obsesión es que operar un vehículo comercial eléctrico cueste menos a nuestros clientes: tanto el propio vehículo como su gestión. Cubrimos las dos partes del coste y, como consecuencia, contribuimos a descarbonizar el transporte. La eCargoBike es nuestro primer caso de uso; lo que escalamos es la plataforma ya validada. Hoy nuestros agentes gestionan la flota y la posventa; en el futuro queremos que nuestros vehículos ejecuten misiones en las tareas que nadie quiere hacer o suponen un riesgo».

Javier de Pro, director general de Fundalogy, ha señalado: «Mothium desarrolla una tecnología que ya simplifica la gestión de flotas y aspira a reducir el trabajo de riesgo a la vez que contribuye a descarbonizar la movilidad. Es el impacto que buscamos en Fundalogy, con tecnología hecha en Andalucía. Queremos seguir a su lado en las próximas etapas de su crecimiento».

Por su parte, Cristina Reina, Managing Director Real Estate & Public Funds de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, ha comentado: «En Arcano Partners hemos construido una plataforma especializada en la gestión de fondos públicos, con un equipo experimentado en la movilización de recursos europeos y regionales mediante instrumentos financieros de mercado. A través del vehículo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo SICC, se refuerza nuestro compromiso de apoyar a compañías innovadoras, asegurando que el capital público se canaliza eficientemente junto al capital privado».

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