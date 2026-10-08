Surmodics inaugura en Horsham un centro de recubrimiento automatizado para cartuchos de lentes intraoculares

Surmodics, proveedor de tecnologías de superficies y recubrimientos de alto rendimiento para el sector de los productos sanitarios, ha anunciado hoy, coincidiendo con la inauguración de la reunión anual de la Academia Americana de Oftalmología en Nueva Orleans, la puesta en marcha de su Centro de Automatización de Recubrimientos para Cartuchos de Lentes Intraoculares (IOL) en sus instalaciones de Horsham, Pensilvania, a las afueras de Filadelfia.

«El sistema de implantación de una lente intraocular (IOL) combina componentes moldeados por inyección de precisión con un recubrimiento lubricante y biocompatible específicamente seleccionado», afirmó Chip Hance, CEO de Surmodics. «A medida que los fabricantes de lentes intraoculares buscan cada vez más soluciones de ensamblaje automatizado y formulaciones modernas de biomateriales, nuestro Centro de Automatización proporciona procesos automatizados de recubrimiento diseñados para lograr una producción eficiente durante todo el ciclo de vida del producto».

El centro reúne tecnología avanzada de recubrimientos hidrofílicos, décadas de experiencia en aplicaciones para cartuchos de lentes intraoculares, procesos de recubrimiento de precisión y capacidades de automatización en una plataforma de fabricación desarrollada específicamente para cartuchos de implantación de lentes intraoculares. Su proceso modernizado adapta la aplicación y el curado a la geometría de los cartuchos y a los requisitos de fabricación automatizada, lo que permite un recubrimiento uniforme de las superficies internas críticas, al tiempo que reduce los tiempos de procesamiento y la dependencia de las etapas de fabricación manuales.

Una de las tecnologías clave disponibles a través del centro es HydroBond™ 5/5, un recubrimiento hidrofílico de eficacia demostrada, basado en ácido hialurónico y diseñado para aplicaciones en cartuchos de lentes intraoculares. El recubrimiento y su correspondiente proceso de curado térmico rápido están diseñados para permitir tiempos de curado inferiores a cinco minutos tanto para la capa base como para la capa superior, creando una estructura de proceso especialmente adecuada para la producción automatizada de alto rendimiento. El recubrimiento proporciona una superficie de cartucho altamente lubricante, diseñada para facilitar el paso suave de la lente a través del sistema de implantación.

Gracias a las relaciones establecidas con empresas experimentadas en moldeo por inyección y socios especializados en equipos de automatización, Surmodics puede desarrollar soluciones personalizadas que abarcan desde la integración de la automatización del recubrimiento en las operaciones de fabricación existentes de los clientes hasta programas completamente externalizados de recubrimiento y fabricación de cartuchos. Este enfoque flexible permite a los clientes seleccionar un modelo de fabricación adaptado a los requisitos de sus productos, volúmenes de producción y comercialización.

«Para los fabricantes de dispositivos oftálmicos, un rendimiento uniforme de los cartuchos requiere una fabricación eficiente y escalable», afirmó Bob Hergenrother, vicepresidente de Investigación, Desarrollo e Innovación de Surmodics. «Nuestro centro combina la química de los recubrimientos, la experiencia en cartuchos y la automatización para apoyar a los clientes desde los estudios iniciales de viabilidad hasta la optimización de procesos y la producción a escala comercial».

Acerca de Surmodics

Surmodics proporciona recubrimientos de alto rendimiento, hidrogeles y pigmentos especializados, capacidades de administración de fármacos y pruebas analíticas a empresas líderes del sector oftalmológico. Con casi 50 años de experiencia en tecnología de superficies y biomateriales, incluidos más de 20 años de experiencia en recubrimientos para cartuchos de lentes intraoculares, Surmodics apoya a los desarrolladores de productos sanitarios desde las primeras fases de viabilidad hasta la comercialización, aportando conocimientos especializados en modificación de superficies, desarrollo de aplicaciones y optimización de procesos.

Para más información, visitar www.surmodics.com.