Se abre el plazo para presentar candidaturas a la V Edición de los Premios Alejandro Echevarría

El periodo de presentación estará abierto desde el 7 al 30 de octubre de 2026 ambos incluidos, a través del formulario o de la web de la Fundación.

Los premios se convocan en las siguientes categorías:

Transparencia y Rigor Informativo , para quienes demuestran que la claridad y el acceso a las fuentes fortalecen la confianza pública y combaten la desinformación.

Alfabetización Mediática e Informativa , que reconoce iniciativas educativas que enseñan a la ciudadanía a identificar noticias falsas y evaluar la credibilidad de las fuentes.

Innovación en la Lucha contra la Desinformación , dirigida a proyectos creativos, tecnológicos o metodológicamente novedosos que aportan soluciones efectivas frente a la desinformación.

Compromiso en la Lucha contra la Desinformación , para quienes mantienen una trayectoria constante y ética en defensa del derecho a la información y el bien común.

Lucha contra la Desinformación Sectorial, nueva categoría que distingue acciones específicas en ámbitos como la salud, las finanzas, la ciencia, la tecnología o el medioambiente.

Un jurado compuesto por 16 expertos seleccionará las candidaturas finalistas y elegirá a los ganadores a lo largo de dos votaciones el día 19 de noviembre para elegir una lista corta, y una votación final el 26 de noviembre para elegir los ganadores.

La composición del jurado en esta V Edición será la siguiente:

Jorge Alvarez – Naveiro (Secretario de Dircom, Fundador Foro IA y Dircom Ecoener)

Gonzalo Artiach (Ceo Iakor)

Roberto Baratta (Director de Prevención Pérdidas-Continuidad de Negocio y Seguridad en Abanca)

Aletxu Echevarría (Presidente Fundación Comunicando Futuro)

Ángel Exposito (Periodista y director de La Linterna Cadena Cope)

Carlos Franganillo (Periodista y director de informativos Telecinco)

Pilar García Ceballos-Zuñiga (Presidenta Fundación AEF, consejera de varias compañías)

Santiago Gómez (Dtor general noticias A3. Vicepresidente AMIC y ganador premio AE IV Edición)

Laura González – Molero (Presidenta en APD)

Jesús Hernández-Galán (Director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE)

Clara Jiménez (CEO Fundación Maldita)

Isabel Octavio (Directora general EITB)

Adrián Pino (Founder de Proyecto Desconfío y Cumbre Global Sobre Desinformación).

Carme Riera (Presidenta CEDRO)

Natalia Rodríguez Nuñez-Milara (Fundadora y CEO Saturno Labs)

Charo Sadaba (Full Professor at School of Communication, Universidad de Navarra)

Además, la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría otorgará directamente 2 galardones, el Premio Especial Alejandro Echevarría, con el que se reconoce a una figura cuya trayectoria profesional refleje los valores del fundador: talante empresarial, gestión eficaz, orientación profesional y búsqueda del bien común. Y el Premio Internacional a la lucha contra la desinformación con el que se reconocerá a aquella persona, proyecto u organización que sensibilice o empodere a la ciudadanía como consumidores críticos ayudando a reducir su vulnerabilidad informativa, y que opere a nivel internacional o fuera del territorio español.

La gala de entrega de los premios se celebrará el 18 de febrero de 2026 en el Palacio de Euskalduna Bilbao.

Las bases y categorías de los premios pueden consultarse en el enlace habilitado por la organización.

La presentación de candidaturas se realiza a través de un enlace habilitado por la organización.

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