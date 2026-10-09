Uno de cada cinco alumnos de máster llega desde la Formación Profesional

IFFE Business School inicia el curso 2026/27 con una nueva promoción en sus másteres de dirección de empresas, asesoría fiscal y contable, consultoría SAP, biotecnología, inteligencia artificial, analítica de datos, gestión sanitaria, recursos humanos y estrategia digital.

Una de cada cinco plazas llega desde FP

Hace una década, el acceso al máster desde un ciclo formativo de grado superior era marginal; hoy aporta el 22% del alumnado de IFFE Business School. El perfil es el de un técnico ya incorporado al mercado laboral que busca dar el salto a funciones de gestión o de especialización.

El acceso desde FP se concentra en cuatro familias: administración y finanzas; desarrollo de aplicaciones informáticas; marketing, comercio y ventas, y transporte y logística. Son las ramas donde la demanda empresarial de mandos intermedios crece más rápido que la oferta de titulados.

El grado universitario pierde la mayoría absoluta

Un 49% del alumnado llega con un grado o una licenciatura, un 22% desde FP superior, un 19% con un máster previo, un 5% con un doctorado y un 3% desde bachillerato. La vía clásica (grado y, después, máster) ya no alcanza la mitad del aula.

El 19% con máster previo cursa un segundo posgrado en otra área para cambiar de función o de sector, o para sumar competencias y construir un perfil más transversal. El posgrado deja de ser el remate de la etapa académica para convertirse en una herramienta recurrente a lo largo de la carrera.

Un aula intergeneracional

La diversidad de vías de acceso se traduce en un rango de edades que comprende desde los 19 a 55 años, enriqueciendo la experiencia formativa de IFFE. Cerca de nueve de cada diez de quienes declaran su situación profesional compaginan el máster con un empleo.

En la misma clase conviven recién titulados y profesionales con veinte años de trayectoria: los primeros aprenden de casos que otros ya han vivido; los segundos incorporan enfoques y herramientas más recientes. Ese intercambio forma parte del aprendizaje y genera una red de contactos muy variada.

El territorio

Galicia concentra cerca del 80% de las matrículas, pero la escuela amplía su alcance nacional e internacional. El 20% restante procede de otras comunidades, especialmente Madrid, Sevilla y Barcelona, y de perfiles internacionales que llegan a través de la modalidad online.

«El alumno que llega desde un ciclo superior entra con una ventaja que a veces se subestima: ya sabe cómo funciona una empresa por dentro. Lo que busca en el máster no es teoría, es el marco que le permita dar el salto a la toma de decisiones», David Carro, CEO de IFFE Business School.

Sobre IFFE Business School

IFFE Business School es una escuela de negocios y formación superior con sede en Oleiros (A Coruña). Ofrece másteres en dirección de empresas, asesoría fiscal y contable, consultoría SAP, big data y analítica, estrategia digital y eCommerce, inteligencia artificial, gestión sanitaria, recursos humanos, negocios internacionales y biotecnología, orientados a profesionales que buscan ganar competitividad o acceder a puestos de mayor responsabilidad.

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