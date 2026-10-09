Dos jóvenes emprendedores españoles compiten en Nueva York por más de un millón de dólares

Iván Barrasa y Jorge Branger, jóvenes madrileños, han sido seleccionados para representar a España en ‘Launchpad’, una competición de emprendedores que se celebra en Nueva York del 4 al 19 de octubre de 2026.

Participan 30 equipos de todo el mundo, organizados por John Hu y Vitalii junto a su empresa Stan. El formato es eliminatorio: a lo largo de las dos semanas, los equipos afrontan retos en los que pueden quedarse fuera y volver a casa. Solo cinco llegarán a la final, con un premio de 100.000 dólares en efectivo y hasta un millón de dólares en inversión.

El reto para los dos españoles es construir su proyecto desde cero en ese tiempo y conseguir que genere ingresos. Se llama ‘Amancio’, un equipo de ventas con IA para LinkedIn, y lo han bautizado así en homenaje a Amancio Ortega.

Pero lo que más se nota dentro de la competición es el ambiente que han traído. «Aquí nos dicen que somos el equipo con más energía. Con la bandera, la trompeta y las ganas que traemos, no nos sorprende», cuenta Iván Barrasa. «Nuestro tutor canadiense Jonathan se está contagiando de la energía española poco a poco».

Jorge Branger lo tiene claro desde el principio: «Somos españoles, ¿a qué queréis que os ganemos? España gana en deportes: la selección de fútbol en el último mundial, Ilia Topuria en la UFC, Arturo Coello en pádel, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en tenis, Fernando Alonso en Formula 1 entre otros… Nosotros venimos a sumar los negocios a esa lista».

Con la bandera, la trompeta y mucha energía, los dos madrileños afrontan los retos que quedan en Nueva York. El objetivo es llegar a la final, que se celebra el 19 de octubre, y volver a casa con la historia que vinieron a escribir.