Jumbo lanza su nueva página web corporativa para reforzar su estrategia digital

Jumbo, DMC global de Alpitour World, ha presentado esta semana su nueva página web corporativa. Este lanzamiento marca un avance significativo en la estrategia digital de la compañía, adaptando todos sus canales de comunicación a la nueva identidad corporativa que la empresa hizo pública a principios del año 2026.

La nueva plataforma digital ha sido diseñada para ofrecer una visión exhaustiva de los servicios, destinos y soluciones que la entidad pone a disposición de los profesionales del sector turístico. Una de las características principales de esta web es la inclusión de secciones específicas para cada uno de los dieciséis países en los que Jumbo mantiene operaciones activas. En estos apartados, los usuarios pueden encontrar información detallada sobre la oferta disponible en cada destino, basada en el conocimiento y la trayectoria de los equipos locales de la compañía.

La web funciona además como una herramienta técnica de consulta que aglutina más de 1.000 experiencias turísticas diferentes. Este recurso ha sido desarrollado para dar respuesta a las necesidades de los más de 115 socios que colaboran actualmente con Jumbo en todo el mundo, permitiendo que cada uno encuentre soluciones adaptadas a sus requerimientos específicos.

Gabriel Fiol, Global Commercial & Marketing Director de Jumbo, ha destacado la importancia de esta actualización en la infraestructura digital de la firma. Según sus palabras: «Nuestra presencia online es imprescindible para conectar con todos los mercados en los que trabajamos. Con esta nueva web queremos ofrecer una visión más completa de nuestros servicios y facilitar el acceso a nuestra propuesta para proveedores turísticos y profesionales del sector».

Este desarrollo forma parte de un plan más amplio de transformación digital dentro del segmento B2B. La compañía busca actualizar sus canales de comunicación mediante la combinación de tecnología avanzada, capacidad operativa y el conocimiento local que aportan sus equipos en los distintos países donde tienen presencia.

La puesta en marcha de esta web complementa otros avances tecnológicos realizados por Jumbo recientemente. A principios de año, la compañía anunció la integración de Yourttoo dentro de sus servicios, un movimiento estratégico con el que ampliaron sus capacidades tecnológicas y la oferta de distribución para los profesionales del sector turístico.

Adicionalmente, la firma mantiene su actividad a través de The Hub, el área especializada en BPO de la compañía, donde continúan desarrollando servicios orientados a la externalización y a la optimización de procesos operativos para sus empresas asociadas. Con esta serie de iniciativas, Jumbo busca consolidar su posición en el mercado mediante herramientas digitales que permiten gestionar de manera más eficiente las necesidades de sus partners turísticos a nivel global.