Magellan presentará su solución impulsada con IA que mejora la experiencia del cliente en Expo RC 2026

Magellan, líder internacional en servicios de Consultoría y Tecnología, estará presente en Expo Relación Cliente 2026, donde mostrará las capacidades de su solución CX Suite, su plataforma Contact Center as a Service (CCaaS) que transforma las relaciones con los clientes mediante inteligencia artificial, automatización, capacidades omnicanal y gestión inteligente de datos

Magellan es uno de los co-patrocinadores de este evento. El grupo sitúa la inteligencia artificial en el centro del debate sobre el futuro de la experiencia del cliente y los centros de contacto. En su stand, Magellan mostrará cómo CX Suite conecta canales, agentes, datos y procesos para ofrecer un servicio más ágil, eficiente y personalizado.

La edición del 2026 también marca el debut de la compañía tras la adquisición, a principios de este año, de la división de Movilidad y Servicios Electrónicos de Worldline, que ahora forma parte de Magellan, reforzando las capacidades del Grupo en Consultoría y Tecnología.

La tecnología como aliada, no como barrera

Uno de los principales retos que plantea la IA es exactamente cómo utilizarla sin introducir nuevas barreras en la relación entre las empresas y sus clientes.

Para Magellan, el objetivo debería ser que cuanto más sofisticada sea la tecnología detrás del servicio, más sencilla se vuelva la experiencia para el cliente.

CX Suite combina cinco capacidades para transformar la experiencia del cliente: capacidades omnicanal y orquestación inteligente, agentes avanzados de IA, automatización del recorrido del cliente, herramientas de asistencia a agentes impulsadas por IA y gestión avanzada de datos.

Un nuevo paradigma para la atención al cliente: la Ley SAC

Adaptarse a la Ley SAC puede servir como catalizador para revisar procesos que generan fricción, integrar canales que antes operaban de forma independiente, mejorar la trazabilidad de las quejas y establecer sistemas de medición que rastreen los tiempos de respuesta, los tiempos de resolución y la calidad del servicio.

La regulación allana el camino para un modelo en el que la automatización, la inteligencia artificial y el soporte humano deben funcionar de manera integrada, permitiendo la resolución automática de interacciones que pueden gestionarse de forma más eficiente mediante la tecnología y facilitando el acceso a un agente humano cuando el cliente lo solicite o la naturaleza de la consulta lo requiera.

«La Ley SAC debe verse como una oportunidad para que las empresas reevalúen cómo interactúan con sus clientes. Su objetivo es garantizar el acceso a la asistencia humana y garantizar que, de media, el 95% de las llamadas y solicitudes de servicio personalizado se gestionen en menos de tres minutos. Uno de los principales beneficios de la plataforma CX Suite es su capacidad para ayudar a las organizaciones a adaptarse a los requisitos de esta nueva normativa. La inteligencia artificial y la automatización hacen posible transformar esta experiencia y hacerla más rápida, eficiente y personalizada», afirma Andrea Aguiar, consultora de soluciones CX en Magellan.