Santander acogerá la segunda edición de Tardíu, el festival de quesos y bebidas artesanas de Cantabria

La Plaza de Alfonso XIII de Santander se convertirá, del viernes 16 al domingo 18 de octubre, en el punto de encuentro gastronómico del otoño cántabro con la celebración de Tardíu 2026: II Festival de quesos y bebidas artesanas de Cantabria. Tras el éxito de su primera convocatoria —que reunió a más de 3.500 asistentes—, la cita amplía su calendario a tres jornadas para acercar de forma directa el trabajo de los elaboradores locales a la ciudadanía y a los profesionales del sector.

La iniciativa, promovida conjuntamente por las asociaciones sectoriales Cantabria Quesera y Cantabria Brinda, cuenta con el impulso estratégico de la Oficina Agroalimentaria de CEOE CEPYME Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ODECA – Sabe a Norte y Verde.

Mercado y propuestas

Tardíu 2026 mantiene un formato participativo diseñado para descubrir, degustar y adquirir productos de origen. El corazón del festival será su mercado de productores, un espacio estructurado que reunirá a más de una veintena de elaboradores de la región y superará las cincuenta referencias entre quesos y bebidas artesanas. El recinto contará con una zona específica dedicada a las queserías cántabras, una plaza central donde los productores de bebidas atenderán directamente al público y un espacio reservado para Patatas Vallucas, firma invitada de esta edición. Este mercado permitirá conocer de primera mano los procesos de elaboración, probar los productos y adquirirlos directamente para llevar a casa.

Como novedad, el evento presenta las «Propuestas Tardíu», raciones y copas seleccionadas por cada productor para degustar in situ. En quesos, la carta recorre la diversidad regional con los quesos de de La Pasiega de Peña Pelada, Quesoba y Siete Villas; el Picón Bejes-Tresviso DOP de Javier Campo y el picón de Río Corvera; el DOP Nata Cantabria de El Carmen Lácteos; y las elaboraciones de La Lleldiría, El Pendo, Tresgallo, Quesoba y Tasugueras. Para el maridaje, Cantabria Brinda reúne los vinos de Picos de Cabariezo, Sierra del Oso, Viña Carmina, Pago Casa del Blanco y Bodega Hortanza; las cervezas artesanas de Dougall’s, Redneck Brewery y Rocker Beer; las sidras de Somarroza; el vermú de Siderit y los licores de La flor del limón.

Cantabria también se cocina

El programa profundizará asimismo en la vertiente técnica y culinaria del producto regional. El sábado 17 de octubre, entre las 17.30 y las 19.00 horas, el chef Diego García, del restaurante Casa Cirana, dirigirá las demostraciones gastronómicas en directo tituladas «Cantabria también se cocina». Esta sesión pondrá el foco en el potencial del recetario local y la versatilidad de estos alimentos al integrarse en la alta hostelería junto a los propios elaboradores.

Además, se impartirán dos talleres monográficos al mediodía. El sábado 17, a las 13.15 horas, se llevará a cabo un taller práctico de corte de quesos y maridaje enfocado a la selección de piezas, técnicas de corte, disposición en tabla y armonías con bebidas. El domingo 18, en el mismo horario, tendrá lugar el taller de gildas, centrado en el equilibrio de ingredientes, salmueras y ensamblaje de este bocado tradicional.

La gastronomía compartirá protagonismo con una programación musical continua a lo largo del fin de semana. El viernes 16 abrirán los directos Buen Viaje Dúo y la sesión de DJ McNulty; la jornada del sábado 17 estará amenizada por el grupo Garlago y la selección de DJ Laika; y el domingo 18 cerrará el festival «Sisión Vermú DJ Set». El acceso a todo el recinto de la Plaza de Alfonso XIII será libre y gratuito durante los tres días de apertura.

Cantabria Brinda y Cantabria Quesera

El festival simboliza la alianza estratégica entre Cantabria Quesera y Cantabria Brinda, dos colectivos unidos para divulgar y poner en valor la riqueza gastronómica regional y situar sus productos en el centro de las mesas. Cantabria Quesera, nacida en 2022 para proteger el relevo generacional y la diversidad de las queserías tradicionales en valles y comarcas, suma sus fuerzas a Cantabria Brinda, entidad creada para reivindicar el patrimonio líquido de la región —desde vinos y sidras hasta cervezas y destilados— como motor económico y cultural del medio rural.

Ambas asociaciones defienden una escala pegada al territorio, donde el valor diferencial reside en el origen, la singularidad de las elaboraciones y la dignificación del oficio, buscando que el consumidor local y la hostelería reconozcan en estos productos un motivo de orgullo, identidad y calidad contrastada.