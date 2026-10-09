UTAMED Universidad inaugura su segundo año académico con más de 6.000 estudiantes

UTAMED Universidad ha celebrado en su sede de Málaga TechPark el Acto de Apertura del Curso Académico 2026/2027, con el que inicia su segundo año de actividad docente. La institución afronta esta nueva etapa con más de 6.000 estudiantes matriculados, aumentando considerablemente el número de estudiantes del curso anterior.

La ceremonia ha estado presidida por el rector, Juan de Dios Jiménez Aguilera, y ha contado con la intervención del presidente de UTAMED, Paco Ávila. El encuentro ha permitido compartir con la comunidad universitaria el balance del curso fundacional y los principales retos de la nueva etapa, con seguimiento en directo de su comunidad estudiantil desde todos los puntos de España.

La primera universidad privada online de Andalucía cuenta actualmente con una oferta de más de 40 titulaciones de Grado, Máster, Doctorado y Formación Profesional. Su modelo nativo digital combina flexibilidad y acompañamiento personalizado para facilitar que el alumnado compagine la formación con sus responsabilidades profesionales y familiares.

Sobre este alumnado, el presidente de UTAMED, Paco Ávila, comentaba en su discurso: «La mayoría de nuestros alumnos son personas que estudian cuando la tierra duerme, con ojos cansados y con muchos besos de buenas noches perdidos».

El balance del primer curso

El secretario general, Manuel Casaus, ha presentado la memoria académica de 2025/2026, el primer curso de la historia de UTAMED. Además de los 1.398 estudiantes, el balance recoge un equipo de 173 profesionales y el despliegue de los servicios de acompañamiento al alumnado, con 10.348 contactos de mentoría y 385 nuevos convenios de prácticas.

En investigación, la memoria recoge la aprobación del Plan Estratégico para la Excelencia Investigadora 2026-2028, la puesta en funcionamiento del Departamento de Apoyo a la Investigación y la Transferencia y la constitución del Comité de Ética e Integridad de la Investigación. El balance incluye tres grupos de investigación reconocidos, nueve proyectos financiados mediante las Ayudas a la Investigación Javier Imbroda y una producción científica de 61 artículos indexados.

La proyección internacional y la conexión con la sociedad han tenido también un papel destacado. El Congreso ACIEK–UTAMED reunió en Málaga a investigadores y editores científicos de más de 40 países. Por su parte, Ágora UTAMED ha abierto en el centro de la ciudad un espacio de diálogo sobre cultura, empresa, ciencia y actualidad.

El acceso a la formación se refuerza este curso con la segunda edición de las Becas MEM, impulsadas junto a Fundación Unicaja, que ha concedido 124 becas completas para cursar estudios oficiales de Formación Profesional, Grado y Máster.

Lección magistral y Medallas de Honor

La lección magistral ha corrido a cargo de Bernardino León Gross, presidente del Consejo Social de UTAMED, bajo el título ‘España en el contexto geopolítico actual’. Diplomático de carrera, León Gross ha desempeñado responsabilidades en Naciones Unidas y en la Unión Europea.

El tema de la lección conecta directamente con la actualidad nacional, en un momento en que el papel de España en Europa y las consecuencias de los conflictos internacionales ocupan un lugar destacado en el debate público.

Durante el acto, UTAMED ha entregado sus Medallas de Honor de Oro, la máxima distinción honorífica de la universidad. Estos reconocimientos distinguen méritos especialmente relevantes y contribuciones singulares al nacimiento, desarrollo, consolidación y proyección de su proyecto universitario.

Adelaida de la Calle, catedrática de Biología Celular y ex rectora de la Universidad de Málaga, ha sido distinguida por su apoyo institucional a UTAMED, su defensa de la complementariedad público-privada y de la calidad de su oferta académica, y su contribución a la atracción de talento tecnológico y a la integración de la universidad en el entorno académico, económico y social de Málaga. José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja, le ha impuesto la medalla por delegación expresa del rector.

José Luis Chinchilla Minguet, catedrático de la Universidad de Málaga, ha recibido la distinción por su trayectoria académica y, especialmente, por la confianza y el respaldo brindados a los promotores de UTAMED durante las primeras etapas del proyecto, contribuyendo a su definición y consolidación. La medalla le ha sido impuesta por el rector, Juan de Dios Jiménez Aguilera.

El periodista Manolo Castillo ha sido reconocido por su contribución al nacimiento y desarrollo de UTAMED, su participación desde 2017 en la generación de alianzas y en la creación de las condiciones que hicieron posible el proyecto, y su apoyo continuado a lo largo de sus distintas etapas. Sergio Corral, director general de Fundación Unicaja, le ha impuesto la medalla por delegación expresa del presidente del Consejo de Administración.

En su intervención, el rector de UTAMED, Juan de Dios Jiménez Aguilera, ha señalado la consolidación del proyecto como la prioridad de este segundo curso: «Consolidar significa crecer con criterio, fortalecer lo que hacemos bien y corregir con humildad aquello que podamos mejorar».

El rector ha declarado oficialmente abierto el curso académico 2026/2027. La ceremonia ha concluido con la interpretación del Gaudeamus Igitur por el coro Pueri Cantores.