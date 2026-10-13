Atos, reconocida por Penteo como líder en Digital Workplace impulsado por IA y experiencia del empleado

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial (IA), consolida su posicionamiento entre los principales proveedores de servicios de Digital Workplace (puesto de trabajo digital) en España, según Penteo Digital Workplace Report 2026, que analiza la evolución del mercado y las capacidades de los principales integradores que operan en nuestro país.

El informe sitúa a Atos en una posición destacada dentro de su Universo de Integradores de Servicios Digital Workplace, con una proyección alta y una excelente calidad percibida. Entre sus fortalezas más consistentes, el Informe destaca el elevado nivel de industrialización de su modelo operativo, basado en una combinación de eficiencia, automatización y escalabilidad.

Penteo analiza a los proveedores en función de sus capacidades, prestaciones, proyección y calidad percibida, considerando aspectos que abarcan desde el volumen de negocio, los equipos y activos disponibles hasta la amplitud del porfolio, las referencias, la innovación y la satisfacción de los clientes.

En el caso de Atos, Penteo destaca especialmente su capacidad para transformar el soporte tradicional en un servicio medible, repetible e industrializable, incorporando autoservicio inteligente, analítica predictiva, observabilidad continua, resolución proactiva y automatización de procesos.

Este modelo adquiere especial relevancia para organizaciones con entornos híbridos, distribuidos o sujetos a fuertes exigencias regulatorias, donde la continuidad y consistencia de la operación resultan críticas. Las referencias de clientes recogidas por Penteo valoran, además, la capacidad operativa, colaboración, automatización, monitorización proactiva, flexibilidad y adaptación de Atos a necesidades específicas.

Mejorar la experiencia del empleado

Otro de los elementos destacados es la evolución de Atos hacia un modelo de Digital Employee Experience (DEX) en el que la experiencia del usuario se incorpora como parte estructural de la prestación del servicio.

La propuesta combina Experience Level Agreements (XLAs), Voice of the Employee, observabilidad del puesto de trabajo, analítica de experiencia y monitorización continua, evolucionando desde los modelos tradicionales basados fundamentalmente en SLA hacia servicios orientados también a medir la percepción del empleado y su productividad.

Esta evolución coincide con uno de los grandes cambios identificados por Penteo en el mercado: el Digital Workplace ha dejado de concebirse simplemente como el conjunto de dispositivos, aplicaciones y servicios que utiliza el trabajador para convertirse en un activo estratégico ligado directamente a productividad, experiencia del empleado, seguridad y resultados de negocio.

Atos cuenta además con un conjunto de activos propios y tecnologías integradas para trasladar este modelo a la operación. Entre ellos se encuentra Atos Technology Framework (ATF), plataforma global basada en ServiceNow para gestionar y controlar los servicios end-to-end, incorporando IT Service Management (ITSM), autoservicio, catálogo, automatización, observabilidad, Configuration Management Database (CMDB), reporting y controles de seguridad y cumplimiento.

A este entorno se suman myIT Hub, integrado de forma nativa en Microsoft Teams y concebido para centralizar soporte TI, autoservicio y experiencia digital del empleado; Atos Virtual Agent (AVA), asistente virtual conversacional para chat y voz; y agentes desarrollados sobre Azure OpenAI para casos relacionados con soporte, Service Desk y gestión del conocimiento.

La compañía dispone asimismo de su Experience Operations Center (XOC/CSR, Experience Operations Center/Customer Service Representative por sus siglas en inglés) 24×7 de Valencia, orientado a la monitorización continua de la experiencia del usuario y con capacidad para detectar, remediar y realizar seguimiento en tiempo real de incidencias y posibles incumplimientos de XLA.

490.000 usuarios y 3,5 millones de peticiones anuales en España

La dimensión de la actividad proporciona además una base operativa significativa para estas capacidades. Según los datos declarados por Atos recogidos en el informe, la compañía contaba en España con 223 clientes de servicios de Digital Workplace en 2025 y prevé alcanzar los 250 en 2026.

Sus servicios atienden aproximadamente a 490.000 usuarios al año y gestionan alrededor de 3,5 millones de peticiones o tickets anuales. El Service Desk ofrece cobertura 24×7 y atención multilingüe.

En términos operativos, Atos declara una resolución desatendida del 9% y una resolución en primer contacto del 81%, mediante un modelo multicanal integrado con agentes virtuales, autoservicio y plataformas de Gestión de Servicios de TI (ITSM). La percepción del soporte alcanza además una valoración de 9 sobre 10, mientras que el modelo formal de XLA está ya implantado en producción en el 30% de sus clientes, utilizando herramientas como Nexthink y Flexxible y mecanismos de análisis de sentimiento.

IA, seguridad y sostenibilidad integradas

Penteo señala asimismo como elemento diferencial la capacidad de Atos para integrar Digital Workplace, seguridad, cumplimiento normativo, sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada dentro de una propuesta operativa conjunta.

La incorporación de Zero Trust, Multi-Factor Authentication (MFA), Endpoint Detection and Response (EDR/XDR), automatización del cumplimiento —incluidos ámbitos como Network and Information Systems Directive 2 (NIS2) y Digital Operational Resilience Act (DORA)— y observabilidad avanzada responde a un escenario en el que seguridad y regulación se están convirtiendo en componentes estructurales del puesto de trabajo digital.

En sostenibilidad, la propuesta de Atos incorpora economía circular, gestión del ciclo de vida y trazabilidad de activos. En inteligencia artificial, Atos apuesta por una utilización fundamentalmente práctica, mediante asistentes conversacionales, automatización inteligente y capacidades integradas con las principales plataformas del mercado.

La hoja de evolución de la compañía incluye además Workplace as Code, nuevos modelos de XLA gobernados mediante IA y soporte basado en IA generativa agéntica, junto con nuevas áreas como Smart Offices, Move to Modern e Immersive Experience.

Esta estrategia responde directamente a la transformación que está experimentando el mercado. El informe de Penteo considera que la IA está dejando de ser una funcionalidad aislada para convertirse en un elemento transversal desde el que coordinar automatización, observabilidad, personalización de la experiencia y aplicación continua de políticas de seguridad, privacidad y cumplimiento.

El 65% de las organizaciones ya incorpora IA a sus suites de productividad

El Digital Workplace Report 2026 dibuja un mercado en plena transformación. El 65% de las organizaciones ya ha incorporado inteligencia artificial a sus suites de productividad, mientras que la efectividad y productividad del usuario aparece como la principal prioridad empresarial, con una valoración de 9,8 sobre 10.