Chervon nombra a Randall Durkan vicepresidente de Cadena de Suministro para Norteamérica

Randy Durkan cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión de la cadena de suministro, incluida una amplia trayectoria de liderazgo en los sectores de herramientas eléctricas, herramientas manuales y equipos eléctricos para exteriores. Ha demostrado su capacidad para crear equipos de cadena de suministro de alto rendimiento y ha conseguido de forma constante resultados destacados en niveles de servicio, optimización de inventarios y reducción de costes. Durkan es reconocido por desarrollar sólidas alianzas en la cadena de suministro con clientes clave, impulsar la colaboración entre distintas áreas funcionales e implementar tecnologías para alcanzar un rendimiento de la cadena de suministro de primer nivel mundial.

Comenzó su carrera profesional en el ámbito de la cadena de suministro en Bentonville, Arkansas, apoyando la colaboración centrada en Walmart en varias empresas de bienes de consumo. Su trabajo en Vi-Jon contribuyó a la obtención del Premio al Proveedor del Año 2008 de Walmart.

Posteriormente, Durkan dedicó seis años a la consultoría de gestión de la cadena de suministro en Hitachi Consulting, viajando por todo el mundo para ayudar a los clientes a mejorar el rendimiento de sus cadenas de suministro. En 2019, Randy se incorporó a TTI como vicepresidente sénior de Cadena de Suministro para Productos de Consumo y Equipos Eléctricos para Exteriores, donde volvió a conseguir un nivel de rendimiento merecedor de un premio al proveedor del año.

Más recientemente, Durkan ocupó el cargo de vicepresidente de Planificación de Ventas, Inventario y Operaciones (SIOP) en Apex Tool Group.

Durkan es licenciado en Logística Empresarial y Negocios Internacionales por la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State University). También es graduado del programa Breakthrough Leadership de TTI y cuenta con la certificación en Gestión de Producción e Inventarios otorgada por APICS.

«Somos muy afortunados de contar con la incorporación de Randy a Chervon como vicepresidente de Cadena de Suministro para Norteamérica», afirmó Joe Galli, CEO de Chervon. «Sus habilidades de primer nivel mundial en gestión de la cadena de suministro, su capacidad transformadora para integrar la inteligencia artificial y su firme orientación al cliente nos ayudarán a llevar nuestra compañía al siguiente nivel».

«El enfoque de Chervon en el servicio al cliente y el crecimiento encaja perfectamente con mi experiencia y mis competencias», afirmó Durkan. «Estoy deseando contribuir a que Chervon supere las expectativas de sus clientes mediante la excelencia en la cadena de suministro, el trabajo en equipo de alto rendimiento y la integración de la inteligencia artificial».

Acerca de Chervon

Chervon North America forma parte de un proveedor global de soluciones integrales especializado en investigación y desarrollo, fabricación, pruebas, ventas y servicio posventa de herramientas eléctricas y equipos eléctricos para exteriores (OPE). Guiada por la innovación centrada en el usuario, la compañía opera mediante un modelo de negocio integrado respaldado por redes globales de ventas y distribución. La cartera de Chervon incluye EGO, FLEX, SKIL y DEVON, marcas que atienden a los mercados industrial, profesional y de consumo de todo el mundo.

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