Durcal reivindica el valor de acompañar a las personas mayores en el Día Mundial de la Salud Mental

La salud mental también se construye a través de las relaciones, el sentimiento de pertenencia y la posibilidad de contar con una red de apoyo cuando se necesita. En el caso de las personas mayores, escuchar sus necesidades, respetar su autonomía y garantizar que puedan sentirse acompañadas son elementos fundamentales para favorecer su bienestar.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, Durcal pone el foco en esta realidad y reivindica la importancia de situar las experiencias y necesidades de las personas mayores en el centro del cuidado. Una perspectiva especialmente alineada con el lema elegido este año por la Organización Mundial de la Salud (OMS), «Lived experiences heard: real voices, real change», que llama a escuchar las experiencias de las personas y tenerlas en cuenta a la hora de definir los apoyos y servicios que necesitan.

La soledad no deseada, un reto para el bienestar de las personas mayores

La soledad no deseada constituye uno de los principales retos relacionados con el bienestar emocional y social. Según datos del IMSERSO, el 20,2% de la población adulta en España experimenta soledad no deseada, una realidad que mantiene una estrecha relación con la salud mental y que pone de manifiesto la importancia de reforzar los vínculos y las redes de apoyo.

En este contexto, vivir de forma independiente no debería significar hacerlo sin apoyo. Para muchas personas mayores, mantener sus rutinas, su entorno y su capacidad de tomar decisiones es una parte esencial de su bienestar. El reto está en encontrar un equilibrio entre autonomía y acompañamiento que permita que sigan desarrollando su vida con seguridad, sin que la necesidad de cuidado implique renunciar a su independencia.

Acompañar sin limitar la autonomía

Esta es precisamente la filosofía sobre la que trabaja Durcal, compañía especializada en soluciones de teleasistencia para personas mayores. Su propuesta busca facilitar que las personas mayores puedan continuar viviendo de forma independiente mientras sus familiares mantienen una conexión con ellas y cuentan con apoyo ante posibles situaciones de emergencia.

Actualmente, más de 16.000 familias confían en Durcal, que ha detectado más de 150.000 caídas y atendido más de 20.000 emergencias activadas mediante su botón SOS.

A través de su reloj de teleasistencia y su aplicación para familiares, Durcal combina seguridad, conexión y autonomía, permitiendo detectar situaciones de riesgo y facilitar una respuesta cuando es necesario, sin interferir en el día a día de la persona mayor.

«Cuidar a nuestros mayores también significa escuchar cómo quieren vivir y respetar su autonomía. La tecnología debe estar al servicio de ese objetivo: aportar tranquilidad a las familias y seguridad a las personas mayores, sin sustituir su capacidad de decidir ni su forma de vida», Guillem Viladomat, fundador de Durcal Teleasistencia.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Durcal reivindica así una forma de entender el cuidado que va más allá de atender una emergencia: escuchar, acompañar y proporcionar las herramientas necesarias para que las personas mayores puedan seguir viviendo con autonomía, seguridad y conexión con quienes les rodean.