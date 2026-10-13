El hogar español gasta más sin vivir mejor, advierte UNIDEMA Research

El último Informe de UNIDEMA Research, liderado por el economista Pablo Delgado, pone de relieve que el PIB real crece un 2,71 %, más de tres puntos por debajo del nominal (5,93 %), mientras el déficit del Estado empeora.

El PIB real avanza un 2,71 % interanual, en línea con el 2,73 % del primer trimestre. El nominal crece un 5,93 %, con un deflactor del 3,14 % que lleva ya cuatro trimestres por encima del 3 %. La demanda externa resta 0,61 puntos al crecimiento y la inversión en bienes de equipo apenas sube un 0,06 % respecto al trimestre anterior.

A junio, el Estado acumula un déficit de 23.210 millones de euros, el 1,30 % del PIB, frente al 1,17 % de un año antes. Ese empeoramiento llega con una recaudación inflada por los precios. Para Pablo Delgado, «la inflación hace el trabajo de la política tributaria», y si aun así el déficit aumenta es porque el gasto crece todavía más deprisa.

Empleo y productividad

Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo crecen un 2,34 %, el ritmo más bajo de la serie. La tasa de paro se sitúa en el 9,87 %, aunque llega al 23,77 % entre los menores de 25 años y al 41,12 % entre los de 16 a 19.

Las ramas que más empleo crean son finanzas (+9,26 %) y construcción (+7,38 %), dos ramas muy ligadas al crédito en las que la productividad cae. Tal y como afirma Pablo Delgado en el informe, «se crea empleo justo donde menos rinde». Información y comunicaciones pierde en cambio un 4,36 % de sus puestos mientras su valor añadido sube un 4,56 %. El informe ve en la adopción de inteligencia artificial la hipótesis más consistente, aunque advierte de que un año de datos en una sola rama no prueba la causa.

La productividad por puesto mejora un 0,36 %, pero por hora trabajada cae un 0,12 %, el primer dato negativo de la serie. Se produce más porque se trabajan más horas. Con una remuneración por puesto que sube un 4,13 %, esa mejora apenas pesa, y las exportaciones de bienes caen un 2,99 %.

Precios

El IPC cerró junio en el 3,2 % y en julio repuntó al 3,5 %, su nivel más alto del año. La inflación subyacente subió tres décimas en el semestre, hasta el 2,9 %, las mismas que el índice general. Por eso el informe deja de considerar la energía como la causa principal del repunte. El shock energético existió y se notó en el transporte, pero lo que ha quedado es un núcleo de inflación tres décimas más alto.

Hogares y crédito

«El hogar español gasta más sin vivir mejor», resume Delgado. El gasto de las familias crece un 6,66 % en términos nominales y un 3,22 % en reales, así que algo más de la mitad del aumento corresponde a los precios.

Las nuevas operaciones de crédito al consumo suben un 9,43 %, casi cinco veces más que las de vivienda (1,95 %), y las tarjetas de pago aplazado se contratan al 18,30 %. La contratación de hipotecas, con 22.220 millones en el trimestre, marca aun así el segundo registro más alto de la serie. Los tipos han empezado a subir y el informe considera pronto para medir su efecto.

América Latina

En la región, la asimetría se da ahora dentro del propio Cono Sur. Paraguay crece un 5,8 % con una inflación del 2,1 %, mientras Chile encadena dos trimestres de contracción (-0,2 %) y sus precios aceleran hasta el 4,3 %. Argentina vuelve a crecer (+2,7 %), con una inflación del 33,5 %. Ninguna de las cuatro mayores economías (Brasil, México, Colombia y Chile) supera el 3,5 % de crecimiento ni tiene la inflación dentro de su objetivo.

Previsiones

En su escenario base, el informe prevé un PIB real en torno al 2,5 % con el deflactor por encima del 3 %, una inflación entre el 3,0 % y el 3,5 % y un crédito al consumo que seguiría creciendo por encima del 8 %. El escenario favorable contempla una reactivación de la inversión y un IPC por debajo del 3 % al cierre del año. En el desfavorable, el crecimiento caería por debajo del 1,5 % y la inflación superaría el 4,5 %.

Sobre UNIDEMA Research

UNIDEMA Research es el departamento de análisis económico de UNIDEMA, Centro Superior de Educación. Institución colaboradora con la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Liderado por el economista Pablo Delgado, publica cada trimestre su Informe de Coyuntura Económica para contribuir al conocimiento y al debate académico sobre la economía española e internacional.