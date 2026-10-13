HolaCamp integra la tecnología de Mews para gestionar su red de campings

HolaCamp, gestora y operadora especializada en la transformación de campings, ha formalizado un acuerdo estratégico con Mews, plataforma tecnológica enfocada en la industria del hospitality, con el objetivo de unificar la infraestructura técnica de su red de alojamientos. Esta alianza permitirá estandarizar la operativa de los 16 campings que la compañía gestiona actualmente en España y Portugal, además de facilitar la incorporación de nuevos establecimientos mediante modelos de gestión o franquicia.

La implementación de la plataforma tecnológica se completará al inicio de 2027, ejercicio en el que la empresa prevé contar con una red de 20 campings. Esta arquitectura basada en la nube tiene como propósito automatizar procesos clave, tales como la gestión de pagos, la facturación y las modificaciones de estancia, reduciendo la dependencia de intervenciones manuales. Según las previsiones, la plataforma dará servicio a unos 450.000 huéspedes y gestionará más de 170.000 reservas a lo largo de 2027.

Alfonso Leprevost, CEO y cofundador de HolaCamp, ha señalado que este acuerdo busca construir una infraestructura tecnológica capaz de acompañar el crecimiento de la organización. El objetivo, según explica Leprevost, es que cada nuevo camping pueda incorporarse de forma ágil a una plataforma común, permitiendo procesos estandarizados y el acceso a un dato único en tiempo real. Esta integración permitirá además reforzar los modelos de pricing y análisis de demanda propios de la compañía, manteniendo el control sobre su estrategia comercial.

Por su parte, Javier De La Lastra, director comercial de Mews en España, ha subrayado la relevancia de este avance para el sector del camping al permitir el acceso a datos conectados y en tiempo real, una realidad que el sector hotelero ya emplea habitualmente. El uso de APIs abiertas y la sincronización con los canales de venta en tiempo real buscan mejorar la eficiencia operativa, permitiendo que los equipos de recepción y atención al cliente dediquen más recursos a la experiencia directa del huésped.

La adopción de esta tecnología también impactará en el cliente final. Los huéspedes dispondrán de herramientas de check-in online simplificadas y de un portal de gestión de estancias mejorado, además de kioscos integrados para agilizar las llegadas. Asimismo, la arquitectura implementada permitirá que cada cliente mantenga una ficha e historial comunes en toda la red de HolaCamp, evitando la necesidad de repetir el registro en cada establecimiento. La compañía evaluará el éxito de esta transformación mediante métricas como el tiempo medio de llegada, la agilidad en la facturación y la evolución del índice NPS.