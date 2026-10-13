La nueva ley de control horario dispara la demanda de software y abre vía de ingresos a asesorías españolas

El inminente endurecimiento de la normativa de registro de jornada laboral ha puesto el reloj en contra de miles de pymes. Ante la urgencia de abandonar el papel y los métodos manuales, las empresas buscan adaptarse contrarreloj para evitar sanciones masivas.

El nuevo marco legislativo, impulsado por el Ministerio de Trabajo, transforma el registro de jornada en una estricta exigencia tecnológica sustentada en 7 pilares innegociables:

1. Digitalización obligatoria (Adiós al Excel): quedan invalidados los métodos manuales y hojas de cálculo editables. El registro debe ser estrictamente electrónico y en tiempo real.

2. Trazabilidad e inalterabilidad (Audit Trail): los registros no pueden ser borrados ni sobrescritos. Cualquier corrección a posteriori genera una pista de auditoría automática (fecha, hora, autor y motivo) para garantizar su validez probatoria.

3. Sanciones por trabajador, no por empresa: las multas por carecer de un registro válido dejarán de ser una cuota global por empresa para calcularse por cada trabajador afectado, multiplicando el riesgo económico.

4. Auditoría de las 37,5 horas: el registro digital milimétrico es la herramienta gubernamental para vigilar la reducción de la jornada máxima legal, sirviendo de escudo para la empresa ante reclamaciones de horas extra.

5. Acceso remoto para la Inspección (ITSS): se elimina el preaviso. El sistema debe permitir a la Inspección acceder telemáticamente y al instante a los datos de la plantilla.

6. Restricción de la biometría: tras los vetos de la AEPD al uso de huella dactilar o reconocimiento facial, las aplicaciones móviles y entornos web se consolidan como el único estándar legal y seguro.

7. Desconexión digital y custodia de 4 años: todo el histórico debe alojarse en servidores europeos seguros durante un mínimo de cuatro años, auditando que se cumplen los descansos mínimos obligatorios.

En este contexto de urgencia normativa destaca Entrar&Salir, una plataforma nacional de control horario utilizada ya por miles de usuarios en empresas privadas y entidades públicas. Su éxito radica en eliminar la fricción tecnológica: permite a la plantilla fichar en segundos desde cualquier ordenador o teléfono. Además, incluye un sistema de geolocalización puntual que registra la ubicación exclusivamente en el instante del marcaje, respetando la privacidad del teletrabajo.

«El gran reto de la pyme no es solo cumplir la ley, sino hacerlo con una herramienta que no requiera curva de aprendizaje para sus empleados y el menor coste posible para la empresa», señala Omar Guzmán, CEO de Informaticasa y co-impulsor del proyecto.

«Por eso, durante lo que queda de 2026, estamos ofreciendo la plataforma totalmente gratuita y sin compromiso, para que cualquier empresa pueda blindarse y probarla antes de que lleguen las prisas».

Una oportunidad de negocio para asesorías y sector IT

El carácter obligatorio de esta ley ha generado un colapso comercial. Las pymes acuden masivamente a sus gestorías y proveedores informáticos buscando una solución homologada.

Para dar respuesta a esta demanda, Informaticasa y la consultora NCYNA han lanzado el Canal de Distribución Oficial de Entrar&Salir. Este programa B2B permite a los profesionales convertir una obligación legal en una línea de ingresos recurrentes bajo dos modalidades:

Partner Recomendador: genera comisiones vitalicias (hasta un 25 %) solo por derivar clientes, sin asumir facturación ni soporte técnico.

genera comisiones vitalicias (hasta un 25 %) solo por derivar clientes, sin asumir facturación ni soporte técnico. Reseller (Marca Blanca): permite a despachos y consultoras vender la infraestructura tecnológica bajo su propia marca corporativa, controlando el PVP y maximizando el margen de beneficio.

Con el calendario normativo en marcha, anticiparse mediante herramientas digitales homologadas es la única vía para blindar legalmente a los negocios y una oportunidad de crecimiento sin precedentes para el canal de distribución.

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