ASPEL y AFELÍN impulsan la campaña ‘Limpieza, mucho más que un empleo’ para poner en valor al sector

Con motivo del Día del Reconocimiento al Personal de Limpieza Profesional, que se celebra el 14 de octubre, ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) y AFELÍN (Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales) han lanzado conjuntamente la campaña de sensibilización ‘Limpieza, mucho más que un empleo’. Esta acción pretende visibilizar una profesión esencial para el funcionamiento de la sociedad que emplea a más de medio millón de personas en España y representa el 1,05% del PIB nacional.

El sector en España destaca a nivel europeo por su relevancia en el mercado laboral. Según un estudio presentado por AFELÍN, el peso del empleo vinculado a servicios de limpieza en edificios e instalaciones alcanza el 4,1% de la ocupación total, situando al país en segundo lugar en la Unión Europea, solo por detrás de Bélgica, que registra un 5,1%, frente a una media europea del 2,4%.

A pesar de esta relevancia, el sector enfrenta desafíos estructurales significativos, siendo el envejecimiento de la plantilla uno de los más críticos. El estudio revela que, en 2025, el 50,5% de los profesionales tenía 50 años o más, lo que contrasta con el 30% registrado en 2010 y supera ampliamente la media del conjunto de la economía española, situada en el 30,3%. Esta situación incrementa la urgencia de establecer estrategias eficaces de relevo generacional y atracción de talento.

La limpieza profesional es una actividad con una alta presencia femenina, donde siete de cada ocho trabajadores en el ámbito de oficinas y hoteles son mujeres. Además, el sector presenta una contratación caracterizada por el tiempo parcial, que abarca el 45% de los contratos, mientras que el empleo fijo discontinuo representa cerca del 7% del total.

Juan Ignacio Beltrán, presidente de ASPEL, señala la importancia de afrontar estos retos: «La limpieza profesional es uno de los grandes motores de empleo de nuestro país, pero su futuro exige afrontar decisiones que no pueden seguir aplazándose. Somos un sector intensivo en personal, especialmente sensible a los cambios en la regulación laboral, al incremento de los costes y a las condiciones de la contratación pública. Por eso, es imprescindible abrir un diálogo constructivo entre las empresas, las administraciones, los responsables políticos y los sindicatos que permita avanzar hacia un marco más equilibrado, sostenible y adaptado a nuestra realidad».

Por su parte, Jesús Martín, presidente de AFELÍN, subraya la necesidad de dignificar esta labor: «El Día del Reconocimiento al Personal de Limpieza no puede quedarse en un simple agradecimiento. Es el momento de reivindicar el papel de más de medio millón de profesionales en el sector que hacen posible que nuestra sociedad funcione cada día. Hablamos de empleo, de salud, de seguridad y de bienestar, pero también de un sector que afronta desafíos urgentes: el envejecimiento de las plantillas, la falta de relevo generacional, la necesidad de atraer talento y de dignificar una profesión que sigue siendo demasiado invisible».

La campaña busca, además de este reconocimiento, promover el debate sobre el futuro del sector, integrando las nuevas tecnologías y maquinaria especializada que están transformando la actividad y exigiendo una mayor cualificación profesional.

Vídeos

