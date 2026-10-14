Las empresas españolas en EEUU pueden recurrir a visados E-1 y E-2 ante el encarecimiento propuesto del OPT

La propuesta de la Administración Trump de imponer nuevas tasas al programa Optional Practical Training (OPT), utilizado por estudiantes internacionales con visado F-1 para trabajar en Estados Unidos tras finalizar sus estudios, puede llevar a las empresas españolas con presencia en el país a revisar sus estrategias de contratación y explorar nuevas vías de acceso al talento cualificado.

En este contexto, los visados E-1 y E-2 pueden ser una alternativa para las empresas estadounidenses de titularidad española que necesitan incorporar profesionales de nacionalidad española en puestos ejecutivos, de supervisión o que exijan cualificaciones esenciales para su actividad.

La propuesta de norma publicada en el Federal Register el 8 de octubre de 2026 contempla una tasa de 70.000 dólares para la participación inicial en el OPT y de 30.000 dólares para participaciones posteriores. La iniciativa se encuentra en fase de tramitación y no constituye todavía una norma definitiva. Aunque el coste propuesto recaería sobre las instituciones educativas correspondientes, su posible impacto en la contratación de talento internacional invita a las empresas a evaluar otras alternativas legales.

«Las empresas de titularidad española con presencia en Estados Unidos tienen una oportunidad para revisar sus estrategias de contratación internacional y aprovechar el talento de profesionales españoles con una sólida preparación académica y especializada. Los visados E-1 y E-2 pueden facilitar la incorporación de determinados perfiles a sus operaciones estadounidenses, siempre que se cumplan los requisitos legales de cada categoría», señala Luis Agramunt, socio fundador de Juris Magister Abogados.

Los visados E-1 y E-2 como alternativa

El visado E-1 está vinculado al comercio internacional sustancial, principalmente entre España y Estados Unidos, mientras que el E-2 se fundamenta en una inversión sustancial en una empresa estadounidense real y operativa.

Ambas categorías permiten, bajo determinadas condiciones, incorporar empleados españoles para desempeñar funciones ejecutivas, de supervisión o puestos que requieran conocimientos especializados esenciales para la actividad empresarial.

Esta posibilidad resulta especialmente relevante para compañías españolas con filiales, inversiones o actividad comercial en Estados Unidos que necesitan reforzar sus equipos con profesionales cualificados.

La clave consiste en identificar candidatos cuya nacionalidad, preparación y funciones encajen en los requisitos de estas categorías, así como empresas cuya titularidad y actividad permitan acogerse a ellas.

Una oportunidad estratégica para las empresas españolas

Aunque no sustituyen de manera general al programa OPT, los visados E-1 y E-2 pueden formar parte de una estrategia más amplia de contratación y movilidad internacional.

Anticiparse a los cambios regulatorios permite a las empresas diversificar sus opciones de contratación y reforzar su competitividad en el mercado estadounidense.

Sobre Juris Magister Abogados

Juris Magister está especializada en migración de negocios, inversión y movilidad empresarial entre España y Estados Unidos. Su socio fundador, Luis Agramunt, dirige la estrategia migratoria de la firma y, desde hace más de treinta años, supervisa personalmente la preparación y presentación de expedientes ante la Embajada de Estados Unidos en Madrid.