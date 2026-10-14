Llega a Sevilla un tratamiento para la depresión que se completa en cinco días, sin fármacos

La depresión resistente al tratamiento, aquella que no responde a abordajes farmacológicos, afecta a alrededor de un tercio de las personas diagnosticadas de depresión mayor. Para muchas de ellas, el itinerario terapéutico se mide en años.

El acuerdo entre el Instituto Andaluz de Salud Cerebral y Connectoma ofrece en Andalucía una alternativa real a pacientes que no han encontrado mejoría con los fármacos ni con otros tratamientos convencionales. El Protocolo Connectoma combina estimulación magnética transcraneal (TMS), una técnica no invasiva, con la resonancia magnética funcional de cada paciente para personalizar cada tratamiento a su cerebro, con una precisión milimétrica que los protocolos estándar no pueden alcanzar.

El tratamiento dura solo cinco días, frente a las cuatro a seis semanas de la TMS convencional, es completamente ambulatorio y no interrumpe la medicación habitual. Los resultados publicados avalan el abordaje: hasta el 79 % de remisión en pacientes con depresión resistente (Cole et al., American Journal of Psychiatry, 2022), frente al 30-40 % de los tratamientos TMS estándar.

En Sevilla, el protocolo se aplicará en la unidad de TMS del IASC, coordinada por el psiquiatra Dr. Álvaro Moleón Ruiz, que opera en Sevilla y Huelva y acumula más de 600 pacientes tratados desde 2021. El acceso al tratamiento requiere una evaluación y prescripción médica previa por el centro.

«Llevamos años viendo que la respuesta a la estimulación magnética mejora cuando se afina la diana. Lo que aporta este protocolo es que esa diana deja de estimarse y pasa a calcularse sobre la resonancia funcional del propio paciente. Para alguien que lleva una década probando tratamientos, además, concentrar la terapia en una semana no es un detalle logístico: cambia por completo la posibilidad de acceder a ella» – Álvaro Moleón, IASC.

«Nuestro objetivo es que la neuroestimulación de precisión deje de ser algo que solo existe en unos pocos centros de investigación. Para eso hacen falta dos cosas: software que automatice el cálculo y equipos clínicos capaces de ejecutarlo bien. El IASC es una de las unidades con más recorrido en neuromodulación del sur de España, y por eso es el socio adecuado para empezar en Andalucía» – Daniel Díez, Connectoma.

La alianza con IASC se enmarca en el plan de Connectoma de desplegar su tecnología en una red de centros especializados en España y Europa, tras el lanzamiento en Madrid.