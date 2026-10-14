Ya está en marcha la competición nacional para elegir el mejor menú del día de España

Hay preguntas que parecen sencillas hasta que se hacen alrededor de una mesa, como dónde se come el mejor menú del día de España: ese restaurante cerca de la oficina al que siempre se vuelve, el plato que merece desviarse unas calles o ese menú que consigue que la pausa del mediodía sea uno de los mejores momentos de la jornada.

Con el objetivo de encontrarlo, Edenred, líder mundial en Beneficios y Engagement y Movilidad, lanza ‘Top Menú‘, una campaña nacional que busca descubrir y reconocer las propuestas más valoradas por los propios consumidores, en colaboración con Hostelería de España.

Edenred invita a los consumidores a votar por sus restaurantes favoritos para que puedan alzarse con el título de ‘Mejor Menú del Día de España’. Una competición abierta tanto a establecimientos de toda la vida como a propuestas más contemporáneas que hayan sabido reinterpretar este clásico sin perder su esencia.

Mucho más que primero, segundo y postre

El menú del día forma parte de la cultura gastronómica española, pero elegir dónde comer depende de mucho más que lo que aparece escrito en una pizarra. La calidad del producto, la cercanía, la relación calidad-precio, la posibilidad de pagar con Ticket Restaurant, el trato del personal o esas recetas que hacen querer volver son algunos de los ingredientes que convierten una comida cotidiana en una experiencia que millones de personas comparten cada semana.

La pausa para comer tiene, además, una dimensión social: es el momento de ponerse al día con los compañeros, compartir recomendaciones o desconectar un rato del ritmo de la jornada. Top Menú invita a reivindicar ese disfrute cotidiano y a dar a conocer los restaurantes que lo hacen posible.

Los españoles tienen la última palabra

Durante este mes de octubre, cualquier persona podrá votar en la página web habilitada, eligiendo su restaurante favorito y ayudándolo a convertirse en el mejor menú del día de España. Serán así los propios consumidores quienes ayuden a ubicar en el mapa los mejores lugares para disfrutar de este clásico gastronómico.

«El menú del día forma parte de la manera de entender la gastronomía y también de la vida cotidiana de millones de personas. Con Top Menú queremos reconocer a esos restaurantes que consiguen que la pausa para comer sea un momento para disfrutar, compartir y cuidarnos, dando la voz a quienes mejor los conocen: sus clientes», señala Manuel Asla, Director de Marketing de Edenred España.

Una celebración de la restauración local

La campaña se enmarca en el compromiso de Edenred con una alimentación de calidad y con el impulso de la hostelería local. Al finalizar la votación, Edenred reconocerá y premiará a los restaurantes mejor valorados por el público. A través de Ticket Restaurant, la compañía conecta cada día a profesionales y establecimientos, facilitando el acceso a la comida durante la jornada y generando al mismo tiempo oportunidades para el sector.

Con esta iniciativa, Edenred da un paso más en el reconocimiento de esos establecimientos que forman parte del día a día de miles de personas, esos lugares que convierten la pausa para comer en una experiencia a la que siempre apetece volver.