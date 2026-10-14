Mayansi se suma a #AlgoritmoSeguroYa, la campaña de UNICEF que exige algoritmos seguros para la infancia

Mayansi se ha sumado a #AlgoritmoSeguroYa, la campaña de UNICEF España que pide a la industria tecnológica algoritmos seguros para la infancia y la adolescencia.

Los algoritmos de las plataformas y redes sociales repiten y amplifican determinados contenidos y mensajes en niños, niñas y adolescentes. Esta exposición repetida puede influir en sus percepciones, autoestima y bienestar, y contribuir a problemas de salud mental.

Según datos del informe ‘Infancia Digital’ de UNICEF España, los y las adolescentes en nuestro país están registrados en redes sociales de forma masiva: el 92,5% participa en al menos una red social y el 75,8% en tres o más. Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 78,3% ya tiene presencia en alguna red. Casi un 9% de los chicos y chicas de entre 10 y 20 años dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales entre semana, una cifra que se eleva hasta casi el 20% durante el fin de semana. Este uso intensivo se asocia a mayor ansiedad, peor calidad de vida y mayor exposición a situaciones de desprotección. El 14,2% de los y las adolescentes presenta claros síntomas de malestar emocional y 4 de cada 10 chicos y chicas cree haber tenido un problema de salud mental en el último año. 1 de cada 3 no ha hablado con nadie de ello.

Una lección para el algoritmo

Para hacer visible el problema, UNICEF España ha presentado ‘La Lección’, una representación física del algoritmo que le da la vuelta a un recuerdo escolar compartido: copiar una frase cien veces para aprender La Lección. Esta vez es el algoritmo el que tiene que aprender. Por cada firma recogida en algoritmoseguroya.es, un algoritmo copiará la frase ‘No volveré a dañar la salud mental de la infancia’. Una firma, una copia.

El compromiso de Mayansi

Al sumarse a esta campaña, Mayansi muestra su compromiso con el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes y apoya el llamamiento de UNICEF España al sector tecnológico para avanzar hacia un entorno digital más seguro y saludable.

La campaña reclama a las empresas tecnológicas que aseguren que sus algoritmos no fomenten el consumo de contenidos perjudiciales para la salud física o mental; que reduzcan los mecanismos que pueden favorecer un uso adictivo de las pantallas, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática o determinados diseños de las aplicaciones; que protejan la privacidad y los datos personales de niños, niñas y adolescentes; y que garanticen sistemas eficaces de verificación de edad y la generación de contenidos adecuados para cada etapa.

«Llevo años trabajando con familias, docentes y fundaciones sobre uso responsable de la tecnología entre los menores, y escucho siempre la misma preocupación: qué contenidos les muestra la pantalla y por qué. El desplazamiento infinito o la reproducción automática no son neutrales. En Mayansi creemos que impulsar un entorno digital seguro para la infancia es una responsabilidad compartida en la que deben involucrarse no solo familias, centros educativos y administración, sino sobre todo las empresas. Nos sumamos a #AlgoritmoSeguroYa porque desde Mayansi queremos contribuir a hacer realidad un entorno online seguro y respetuoso con la infancia y la adolescencia», ha afirmado María Lázaro Ávila, CEO y Cofundadora de Mayansi.

Una campaña local con alcance global

#AlgoritmoSeguroYa forma parte de ‘NTP: Coméntalo’, el movimiento de UNICEF España por la salud mental de la infancia y la adolescencia.

Cualquier persona puede sumarse firmando la petición en: algoritmoseguroya.es.