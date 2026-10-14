Poderío Market llega por primera vez a Vitoria

El Hotel Silken Ciudad Vitoria acogerá los próximos 16, 17 y 18 de octubre la primera edición de la nueva ruta de Poderío Market, el mercado de diseño mas viral de Esapaña. El evento se celebrará en el hotel situado en Gaztelako Atea, 8, en Vitoria-Gasteiz, ofreciendo un espacio que combina compras, música y gastronomía.

Durante las tres jornadas, el mercado contará con más de 20 marcas emergentes de moda, calzado, cosmética, artesanía y complementos. La iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro para la creatividad y el emprendimiento en el sector del diseño, integrando firmas procedentes de distintos puntos de la península con talento local.

Vitoria-Gasteiz se convierte en la segunda ciudad en recibir este nuevo concepto de Poderío Market, inspirado en la Ruta 66 y enfocado en la exploración de nuevos destinos. Tras su paso por la capital alavesa, la ruta continuará por Donosti y Pamplona, sumándose a un evento que ha recorrido ya más de 20 ciudades en todo el país.

El acceso al evento será gratuito y contará con el siguiente horario: el viernes 16 de 13:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado 17 y el domingo 18 el horario será de 11:00 a 20:00 horas.

Entre las propuestas presentes en esta edición se encuentran marcas como SIMONA Y FILIPA, GARYUS, ENTREDOS, El Coleccionista de Gafas y Manaki Spain. Estas firmas aportan propuestas creativas con identidad propia, reforzando la apuesta por el diseño independiente.

Poderío Market es un proyecto itinerante que impulsa el talento local y el consumo responsable. A lo largo de su trayectoria, el mercado ha celebrado más de 80 ediciones en más de 20 ciudades, incluyendo plazas como Sevilla, Málaga, Barcelona o Tenerife, además de haber iniciado su expansión internacional con una apertura en Lisboa.