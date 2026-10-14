Tomás Elías González Benítez abre un curso virtual sobre diseño de interiores centrado en el bienestar

El diseñador de interiores Tomás Elías González Benítez abre un nuevo curso virtual dedicado al neurodiseño, una propuesta formativa que explora la relación entre los espacios interiores, los estímulos del entorno y la experiencia de quienes los utilizan.

La formación parte de una premisa: diseñar un espacio no implica únicamente decidir cómo se verá. Elementos como la iluminación, la distribución, el color y los estímulos sensoriales pueden modificar la manera en que una persona percibe y utiliza un ambiente. El programa trasladará estos principios a ejercicios y situaciones vinculadas con el trabajo cotidiano del diseño de interiores.

Con modalidad completamente virtual, el curso estará dirigido a personas interesadas en incorporar criterios de bienestar y experiencia del usuario en proyectos residenciales, profesionales y otros espacios interiores.

Tomás Elías González Benítez lleva el neurodiseño a la planificación de espacios

Uno de los ejes de la formación será la iluminación y su integración dentro de la planificación de un ambiente. Los participantes analizarán cómo las condiciones lumínicas pueden considerarse junto con las funciones que se desarrollan en cada espacio y las necesidades de sus usuarios.

La distribución interior constituirá otro apartado del programa. En este punto, el curso abordará la organización de recorridos, zonas de actividad y elementos del mobiliario para comprender cómo las decisiones espaciales influyen en la interacción cotidiana con el entorno.

El color también tendrá un papel específico dentro de los contenidos. En lugar de abordarlo exclusivamente como una elección estética, se estudiará su relación con la percepción del espacio y con los objetivos definidos para cada proyecto.

«Un interior puede ser visualmente atractivo, pero también debe responder a las personas que lo utilizan. Comprender cómo experimentan el espacio permite tomar decisiones de diseño con una intención más clara», explica Tomás Elías González Benítez.

Del estímulo sensorial a la experiencia cotidiana del usuario

El curso incorporará además una aproximación a los estímulos sensoriales presentes en los interiores. Texturas, materiales, iluminación y otros componentes serán estudiados como partes de una experiencia conjunta, en lugar de tratarse como decisiones independientes.

La propuesta busca proporcionar herramientas para analizar cada proyecto desde las características del usuario y las actividades que desarrollará en el lugar. Este enfoque permitirá trasladar los conceptos estudiados a diferentes tipologías de espacios, evitando aplicar una misma solución a necesidades distintas.

A través de la formación, Tomás Elías González Benítez plantea el neurodiseño aplicado al diseño de interiores como una herramienta complementaria para observar cómo las decisiones espaciales pueden relacionarse con la experiencia cotidiana.

El curso se impartirá en formato virtual y estará disponible a través de la página web de Tomás Elías González Benítez, donde los interesados podrán consultar sus contenidos, modalidad de acceso y demás información relacionada con la formación.