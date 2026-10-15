Atos refuerza su alianza con Fortinet para unificar la ciberseguridad en entornos híbridos y multicloud

El acuerdo permitirá a las organizaciones reforzar la seguridad en entornos híbridos y multicloud a nivel mundial mediante un marco unificado que incluye servicios de reventa y gestión de ciberseguridad. También permitirá el desarrollo conjunto de negocio, la relación con los clientes, la prestación de servicios y las condiciones comerciales competitivos a nivel global para dar respuesta a los crecientes desafíos de ciberseguridad de las organizaciones.

Las organizaciones se enfrentan a un aumento de las ciberamenazas y ataques de ransomware, entornos digitales cada vez más complejos, programas de transformación digital en expansión, requisitos regulatorios más estrictos y una persistente escasez de profesionales especializados en ciberseguridad. La alianza reforzada entre Atos y Fortinet combinará tecnologías avanzadas de seguridad con capacidades de seguridad gestionada a escala global.

Gracias a la integración de soluciones y a la prestación de servicios homogéneos a nivel mundial, esta colaboración permitirá a las organizaciones mejorar la protección y la visibilidad tanto en entornos cloud como en intraestructuras locales, simplificar las operaciones de seguridad, acelerar la detección y respuesta a las amenazas, y disponer de la escalabilidad y flexibilidad necesarias para llevar a cabo su transformación digital de forma segura.

Las tecnologías avanzadas de ciberseguridad de Fortinet y su capacidad para respaldar la interacción en diferentes mercados geográficos, así como la amplia experiencia de Atos en servicios gestionados de seguridad, consultoría e integración, así como sus capacidades globales de prestación de servicios y su red de Centros de Operaciones de Seguridad, proporcionarán a las organizaciones servicios más innovadores y escalables para reforzar la ciberresiliencia y apoyar la transformación digital segura, con un impacto directo en la eficiencia operativa. A lo largo de los años, la oferta conjunta de Atos y Fortinet ha evolucionado para dar respuesta a los desafíos continuos de sus clientes, que se benefician de los servicios de ciberseguridad de Atos integrados con las últimas tecnologías de Fortinet.

Günter Koinegg, responsable global de servicios de ciberseguridad de Atos, declaró: «La ampliación de nuestra alianza con Fortinet está alineada con nuestra estrategia de aprovechar los principales ecosistemas tecnológicos y ofrecer soluciones integradas y orientadas a resultados para nuestros clientes. Al combinar las tecnologías avanzadas de ciberseguridad de Fortinet con la experiencia de Atos en consultoría, integración y seguridad gestionada, podemos ofrecer una protección consistente y escalable en entornos híbridos y multicloud, y ayudar a nuestros clientes a afrontar los desafíos de seguridad de la era de la Inteligencia Artificial».

Thomas Desrues, vicepresidente senior internacional de ventas de canal de Fortinet, declaró: «La evolución de nuestra colaboración de larga trayectoria, desde un modelo gestionado por países hasta una alianza coordinada a escala global, se apoya en la gran complementariedad entre la experiencia de Atos en transformación digital, integración de sistemas y seguridad gestionada, y el liderazgo de Fortinet en innovación en ciberseguridad, con especial atención a las redes seguras (Secure Networking), la arquitectura SASE unificada (Unified SASE) y las operaciones de seguridad impulsadas por IA (AI-Driven Security Operations). Gracias a una combinación única de alcance global, innovación compartida y experiencia local, ponemos a disposición de las organizaciones la plataforma de seguridad nativa de IA de Fortinet (AI-Native Security Fabric) que necesitan para reforzar su ciberresiliencia y responder a las crecientes exigencias de soberanía, alto rendimiento y seguridad en entornos de inteligencia artificial».

Este marco reforzado complementa las ofertas existentes de Atos que abarcan seguridad de redes, servicios SOC, Zero Trust, seguridad en la nube y arquitectura SASE (Secure Access Service Edge), así como resiliencia cibernética.

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Servicios y productos de ciberseguridad de Atos Group

Como líder global en ciberseguridad con más de 6.500 expertos y 205 patentes de ciberseguridad, Atos Group ayuda a las organizaciones a navegar el cambiante panorama de amenazas con seguridad integral impulsada por IA, permitiendo su búsqueda de soberanía digital y confianza.

Los servicios de ciberseguridad, ofrecidos bajo la marca Atos, ofrecen una combinación integrada de consultoría estratégica, integración de soluciones y servicios de seguridad gestionados continuos, que abarcan todo el ciclo de vida de la seguridad. Con una red global de 17 centros de operaciones de seguridad (SOC) que procesan más de 31.000 millones de eventos de seguridad diarios y atienden a más de 2.000 clientes de confianza, los servicios de ciberseguridad de Atos ofrecen un enfoque proactivo e informado globalmente para proteger las operaciones. Sus equipos operan con una amplia experiencia sectorial en todos los sectores, garantizando una protección de datos robusta, cumplimiento normativo y continuidad del negocio en todo el mundo.

Los productos de ciberseguridad entregados bajo la marca Eviden consisten en un portafolio soberano construido sobre tres áreas complementarias de especialización: cifrado de datos, gestión de identidad y acceso, e identidad digital. Desarrollados y fabricados en Europa, los productos de ciberseguridad de Eviden cumplen con los más altos estándares europeos de certificación para proteger datos sensibles, asegurar el acceso digital y proteger las identidades a través de usuarios, sistemas y dispositivos conectados.