Un guipuzcoano lanza Ninded, el ERP «made in Spain» con IA que factura y presenta impuestos desde una app

Hay una frase que Jorge V. Mendiola repetía mientras construía Ninded: «Veía que para cumplir con todo había que usar dos o tres herramientas. Quería que el autónomo tuviera una sola, que le quite dolores de cabeza». Casi un año después, jornadas de 12 y hasta 16 horas incluidas, este guipuzcoano de Zizurkil, fundador de Ninded Labs, abre este viernes, 16 de octubre, Ninded, una plataforma de gestión en la nube en la que un autónomo o una pyme factura, lleva la contabilidad y presenta sus impuestos desde la propia aplicación con su certificado digital.

España tenía 3.472.357 autónomos afiliados en julio de 2026, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y muchos de ellos reparten su gestión entre programas distintos: uno para facturar, otro para la contabilidad y otro para los impuestos. Ninded los reúne. La facturación incorpora VeriFactu en toda España y TicketBAI en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; al contabilizar, el asiento se prepara a partir de la factura; y los impuestos salen de los mismos datos. Entre los modelos que ya se pueden presentar desde la app figuran el 303, el 130, el 111, el 115 y el 390.

Ninded está construida con la última generación de tecnología web (Next.js 16, React 19 y una base de datos PostgreSQL con los datos aislados por organización) y lleva la inteligencia artificial y las automatizaciones dentro del trabajo diario: el escáner lee una factura a partir de una foto y comprueba que las cifras cuadren; un parte de trabajo se puede dictar por voz; y un aviso se convierte, sin volver a teclear, en parte, firma, factura y asiento contable. Todo lo que genera la IA lo aprueba una persona antes de que cuente.

El ahorro de tiempo se nota en lo que se ve: con una foto de la factura de un gasto, el escáner de facturas lee proveedor, NIF e importes y comprueba que cuadren; el usuario solo revisa y confirma. La mayoría de programas de facturación no incluyen la gestión de técnicos en campo y obligan a contratar una segunda herramienta. En Ninded viene dentro: para negocios con técnicos en la calle, Ninded incorpora un módulo completo de servicios de campo: una agenda de despacho en la que se arrastra cada servicio al técnico, una sugerencia del técnico más adecuado por cercanía, carga de trabajo y especialidad (la decisión es siempre de la persona), el aviso por WhatsApp, un portal sin instalar nada en el móvil del técnico, una franja estimada de llegada para el cliente, un mapa de la flota, el stock en la furgoneta, equipos con etiqueta QR, mantenimientos preventivos que crean solos el servicio y un cobro con código QR al firmar. El parte firmado se convierte en factura y las liquidaciones de los técnicos se aprueban con una encuesta de WhatsApp.

El camino no fue fácil. «Ha habido mucha frustración y desesperación cuando las cosas no salían, pero siempre hemos tirado para adelante», cuenta el fundador, que trabajó prácticamente solo desde finales de noviembre de 2025. También hubo momentos de «subidón total», como el día en que la Agencia Tributaria devolvió un «todo correcto» a la primera factura de prueba que le enviaron.

El lanzamiento llega en plena conversación sobre los plazos de la facturación electrónica: el pasado 5 de octubre, Hacienda anunció que prevé aplazar hasta octubre de 2028 la obligación de VeriFactu. «Los autónomos no tienen por qué esperar a la fecha límite para tener las cosas ordenadas», resume Mendiola.

Ninded tiene un plan Gratuito y planes de pago desde 14,99 € al mes (IVA aparte). Las primeras 500 organizaciones de pago entran en el Club Fundadores, con un 50 % de descuento de por vida mientras mantengan su suscripción. Se puede probar en ninded.com.

Acerca de Ninded Labs

Con sede en Zizurkil (Gipuzkoa) y constituida en enero de 2026, Ninded Labs, desarrolla Ninded, una plataforma de gestión en la nube para autónomos, pymes y asesorías que reúne en una sola herramienta facturación con VeriFactu y TicketBAI, contabilidad, presentación de impuestos, CRM, proyectos, inventario, tesorería, nóminas y control horario, servicios de campo con mapa de flota, inteligencia artificial y automatizaciones, y mucho más.

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