ING, NinjaTrader, iBroker y Trade Republic encabezan los Premios Rankia Mejores Brókers 2026

Rankia ha anunciado los resultados de la edición 2026 de sus galardones dedicados a la industria financiera. Los Premios Rankia Mejores Brókers 2026 recogen las valoraciones de más de 6.000 usuarios de la comunidad, quienes han votado para elegir a las plataformas y entidades que mejor se ajustan a sus necesidades de ahorro e inversión. Los galardonados recibirán sus reconocimientos el próximo 23 de octubre en el Palacio de la Prensa de Madrid.

El certamen, que contempla 20 categorías distintas, refleja una consolidación de los neobrókers entre los usuarios que gestionan sus activos a través de dispositivos móviles. Asimismo, la especialización en derivados y el mantenimiento de una presencia física en España siguen siendo factores determinantes para el inversor nacional. La entrega de premios se llevará a cabo a las 19:00 horas, tras la clausura de la VIII Rankia Markets Experience.

ING ha obtenido dos reconocimientos en esta edición. Su servicio Broker Naranja ha sido distinguido como el mejor bróker con oficina en España, destacando por su integración en la banca online de la entidad. Además, la comunidad ha premiado a ING en la categoría de mejor servicio al cliente por la rapidez y calidad de su atención.

Por su parte, Trade Republic se ha alzado con el premio al mejor bróker con cuenta remunerada. Según los datos de la entidad, este servicio ofrece un 3,04% TAE sobre los primeros 50.000 euros y un 2,53% TAE sobre el resto del capital. La plataforma también ha recibido el galardón a la mejor innovación financiera por su Centro de Trading Web, una herramienta orientada al inversor activo.

iBroker, sociedad de valores supervisada por la CNMV, ha revalidado su posición como mejor bróker para operar con futuros y opciones, gracias a su acceso a mercados como CME Group, Eurex, MEFF e IDEM. De igual modo,

NinjaTrader ha obtenido el premio a la mejor plataforma para trading algorítmico, un reconocimiento al ecosistema de herramientas de automatización que ofrece a través de su lenguaje NinjaScript.

Listado de ganadores de Premios Rankia Mejores Brókers 2026

La lista de ganadores dibuja un mercado muy repartido, en el que conviven brókers tradicionales, neobrókers, exchanges de criptomonedas y plataformas de análisis.

Por categorías, DEGIRO gana como mejor bróker para acciones y multiproducto; Freedom24, para comprar ETFs; Lightyear, para principiantes; eToro, para criptomonedas; Renta 4 Banco, para bonos; e Interactive Brokers, para inversores expertos. MyInvestor se impone en planes de inversión periódica, Trading 212 en app móvil y Bitpanda como mejor plataforma para invertir. En el ámbito cripto, Bitvavo es el mejor exchange para el usuario retail y Coinbase Advanced el mejor con plataforma profesional. Completan la lista Banco Santander, con la mejor atención al accionista por cotizada, e IEB, como mejor escuela de negocios.