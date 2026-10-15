Karbon-X obtiene margen comercial de 1,88 millones de euros con contratos de combustibles bajos en carbono

Establecimiento rápido de relaciones comerciales, acceso al mercado y capacidades de ejecución en Europa durante el primer trimestre.

Obtención de contratos europeos de combustibles bajos en carbono durante el primer trimestre, que representan aproximadamente 1,88 millones de euros (2,18 millones de dólares) en margen comercial neto.

Obtención de actividad contractual adicional que se extiende más allá del ejercicio fiscal 2027, respaldando el crecimiento continuo en Europa.

Ampliación de las capacidades de originación, negociación y estructuración en combustibles bajos en carbono, materias primas y atributos ambientales asociados.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), una empresa global de mercados de carbono y medioambientales, ha anunciado hoy que ha establecido nuevas capacidades comerciales y actividad contractual en los mercados europeos de combustibles bajos en carbono y medioambientales durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027.

Durante el primer trimestre, Karbon-X consiguió contratos europeos de combustibles bajos en carbono que representan aproximadamente 1,88 millones de euros (2,18 millones de dólares) en margen comercial neto, según las condiciones económicas acordadas para las transacciones.

La Compañía también ha conseguido actividad contractual adicional que se extiende más allá del ejercicio fiscal 2027, respaldando el desarrollo continuo de su negocio europeo.

La agenda de descarbonización de Europa está pasando cada vez más de objetivos políticos generales a marcos normativos específicos para cada sector. La Directiva sobre Energías Renovables de la Unión Europea, junto con otras normativas sectoriales relacionadas, está acelerando la demanda de energía renovable y baja en carbono y favoreciendo mercados cada vez más sofisticados en torno a los combustibles que cumplen los requisitos, las materias primas y los atributos ambientales asociados.

Las actividades europeas de Karbon-X se centran en oportunidades de originación, negociación y estructuración relacionadas con combustibles bajos en carbono y el valor ambiental asociado a su producción, suministro y utilización. Esto incluye la colaboración con productores, propietarios de activos y otros participantes del mercado en soluciones de aprovisionamiento, acuerdos estructurados de compra de producción, liquidez, financiación y acceso al mercado.

«Hemos establecido relaciones comerciales y un acceso significativo al mercado europeo con gran rapidez, al tiempo que hemos demostrado nuestra capacidad para ejecutar operaciones y generar resultados», afirmó Yannick Varidel, operador sénior de Combustibles Bajos en Carbono y Cumplimiento Normativo de Karbon-X. «Nuestro objetivo ahora es aprovechar este impulso inicial mientras desarrollamos oportunidades más amplias en combustibles bajos en carbono y sus atributos ambientales asociados».

A medida que evolucionan los mercados europeos, el valor ambiental asociado a los combustibles y actividades que cumplen los requisitos se mide, valora, negocia, estructura y financia cada vez más. Karbon-X considera que esto constituye una extensión natural de sus capacidades actuales en los mercados medioambientales y una oportunidad para participar en el desarrollo continuo de los mercados europeos de energía y descarbonización.

«Los avances realizados durante nuestro primer trimestre demuestran nuestra capacidad para establecer rápidamente nuevas capacidades comerciales y traducirlas en resultados empresariales tangibles», afirmó Chad Clovis, CEO de Karbon-X. «Europa representa un importante mercado de crecimiento para Karbon-X y vemos oportunidades significativas para seguir desarrollando esta base en los mercados de combustibles bajos en carbono y medioambientales».

Karbon-X tiene previsto continuar su expansión europea mediante un enfoque disciplinado y a largo plazo, desarrollando de forma selectiva oportunidades en combustibles renovables y bajos en carbono, productos medioambientales y mercados de descarbonización específicos de cada sector, donde sus capacidades de originación, negociación, estructuración y acceso al mercado puedan generar valor.

Acerca de Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una empresa global de mercados de carbono y medioambientales que conecta las soluciones climáticas con su desarrollo a escala comercial. Karbon-X desarrolla, comercializa y lleva al mercado productos y atributos medioambientales en múltiples tipos de proyectos, industrias y regiones geográficas, conectando tecnologías, proyectos y empresas prometedoras con los mercados, compradores y estructuras comerciales necesarios para crecer y ampliar su escala.

Al ayudar a que más soluciones lleguen al mercado y crezcan conjuntamente, Karbon-X permite generar un impacto climático que ninguna solución podría alcanzar por sí sola.

Para más información, visitar www.karbon-x.com.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones relativas al desarrollo y la expansión continuos de las actividades de Karbon-X Corp. en los mercados europeos de combustibles bajos en carbono y medioambientales; la ejecución y liquidación de las actividades contratadas; el desarrollo de nuevas relaciones y capacidades comerciales; la expansión en combustibles renovables y bajos en carbono, productos medioambientales y mercados de descarbonización específicos de cada sector; la estrategia empresarial y las oportunidades de crecimiento futuro.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos, incluidos los riesgos relacionados con la ejecución contractual, la liquidación de operaciones, el cumplimiento de las obligaciones por parte de las contrapartes y los cambios en las condiciones del mercado o en el entorno normativo. Los inversores deben consultar los riesgos e incertidumbres descritos en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Karbon-X no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación.