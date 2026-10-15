Secture adquiere Bisiesto para fortalecer su estrategia de crecimiento

La empresa española Secture, especializada en el desarrollo de tecnología y producto digital, ha anunciado la adquisición de la firma Bisiesto. Esta operación se enmarca dentro de un plan estratégico que busca consolidar el crecimiento del grupo y alcanzar una cifra de negocio de 10 millones de euros antes del año 2030, según ha comunicado la propia compañía.

La transacción, cuya firma formal se completó el pasado 29 de septiembre, culmina un proceso de colaboración previo en el que los equipos de ambas organizaciones han trabajado de forma coordinada durante más de seis meses. Como resultado de este acuerdo, los socios de Bisiesto se han integrado en el accionariado de Secture, adquiriendo una participación del 10%. Dicha representación incluye a Miguel Sanz, fundador de Bisiesto; Paula Gómez Gil, directora de operaciones; y José A. Catalán, director de tecnología.

Dentro de la nueva estructura organizativa, Miguel Sanz asumirá el cargo de co-consejero delegado del grupo, compartiendo responsabilidades con Toño Huerta, quien hasta la fecha ejercía como consejero delegado de la compañía. Este movimiento directivo busca potenciar la toma de decisiones y alinear los objetivos operativos de ambas entidades en esta nueva etapa.

La integración de Bisiesto, sumada a la incorporación de la firma Relajaelcoco en 2025, sitúa al grupo con una facturación actual superior a los 5,5 millones de euros. De acuerdo con las previsiones financieras compartidas por la empresa, se espera que los ingresos alcancen los 6,5 millones de euros en 2027, lo que representaría un incremento del 18% respecto a las cifras actuales. Estas estimaciones reflejan la evolución positiva del negocio tras la expansión de su cartera de servicios.

En cuanto a la estrategia de talento, Secture contempla la contratación de entre 10 y 15 nuevos perfiles profesionales a lo largo de los próximos doce meses. El objetivo principal de estas incorporaciones es reforzar las capacidades operativas de la organización en áreas clave como la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, sectores donde la empresa pretende incrementar su especialización y competitividad en el mercado.

En la actualidad, el grupo opera con sedes físicas situadas en Madrid y Valencia, contando con una plantilla global compuesta por más de 80 profesionales. Si bien España se mantiene como el mercado central de sus actividades, la compañía ha experimentado un notable avance en su proyección exterior, dado que cerca del 20% del volumen de negocio total ya posee un componente internacional.