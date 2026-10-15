TAG Software Group, de Valsoft, adquiere Positive Solutions, proveedor británico de software sanitario y farmacéutico

Fundada en 1993 y con sede en Adlington, Reino Unido, Positive Solutions proporciona software integrado que las farmacias comunitarias utilizan para dispensar medicamentos y gestionar sus operaciones comerciales. Sus principales productos, Analyst PMR (registro de medicación del paciente) y Analyst EPoS (punto de venta electrónico), ofrecen soporte a farmacias que van desde establecimientos individuales hasta grandes corporaciones. La compañía presta servicio a más de 2.500 establecimientos en Inglaterra, Escocia y Gales.

Con esta adquisición, TAG Software Group refuerza la presencia de Valsoft en el sector del software sanitario del Reino Unido, incorporando una plataforma para farmacias y atención sanitaria a la que proporcionará apoyo e inversión a largo plazo.

«Estamos encantados de asociarnos con Positive Solutions. La empresa se ha ganado una sólida reputación por ofrecer software esencial para las operaciones de los sectores sanitario y farmacéutico, y esperamos poder apoyar al equipo durante su próxima etapa de crecimiento e innovación», afirmó Costa Tagalakis, socio director de TAG Software Group.

«Esta operación representa una oportunidad importante y emocionante para Positive Solutions. Durante los últimos 30 años, se ha convertido en una empresa en la que confían miles de profesionales sanitarios y, con el apoyo de Valsoft, acelerará su crecimiento mientras continúa ofreciendo elevados estándares de servicio e innovación», afirmó William Sanders, director de Desarrollo Internacional de Mawdsleys, antigua empresa matriz de Positive Solutions.

Positive Solutions continuará operando de forma autónoma, manteniendo a su equipo directivo y a sus empleados en sus puestos, sin cambios en las operaciones diarias para clientes y proveedores. Como parte del ecosistema de Valsoft, la compañía se integrará en TAG Software Group, una de las entidades operativas descentralizadas de Valsoft, y se beneficiará de conocimientos compartidos, apoyo operativo e inversión a largo plazo, al tiempo que preservará su cultura emprendedora y su firme orientación al cliente.

Valsoft contó con la representación interna de David Felicissimo (asesor jurídico general), Oliver Gray (asesor jurídico general adjunto de Fusiones y Adquisiciones Internacionales) y Elisa Marcon (asistente jurídica corporativa sénior). Positive Solutions estuvo representada por Trowers & Hamlins. Bamburgh Capital actuó como asesor financiero de Positive Solutions.

Acerca de Positive Solutions

Positive Solutions Limited es un proveedor líder de soluciones tecnológicas para el sector sanitario que ofrece software y servicios de apoyo a farmacias y organizaciones sanitarias de todo el Reino Unido. Durante más de 30 años, la compañía ha ayudado a los profesionales sanitarios a mejorar la eficiencia, optimizar la atención al paciente y adaptarse a un entorno sanitario en constante evolución.

Para más información, visitar: www.positive-solutions.co.uk

Acerca de TAG Software Group

TAG Software Group adquiere, mejora y desarrolla empresas de software esencial para las operaciones de sus clientes. Como parte de Valsoft Corporation, TAG ofrece un hogar permanente a empresas de software para mercados verticales, mediante alianzas a largo plazo que protegen el legado de sus fundadores, sus empleados y sus clientes.

A través de su modelo descentralizado y su experiencia interna en fusiones y adquisiciones, tecnología, inteligencia artificial, marketing y operaciones, TAG ayuda a las empresas a aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, acceder a nuevos mercados y atender a sus clientes de manera más eficaz y a mayor escala.

Para más información, visitar: www.tagsoftwaregroup.com

Acerca de Valsoft

Valsoft adquiere y desarrolla empresas de software para mercados verticales que proporcionan soluciones esenciales para las operaciones de sus respectivos sectores especializados. La estrategia de Valsoft consiste en invertir a largo plazo, permitiendo que las empresas se beneficien de experiencia global, buenas prácticas compartidas y una estructura descentralizada que les permite conservar su espíritu emprendedor mientras alcanzan un crecimiento sostenible.

Para más información, visitar: www.valsoftcorp.com