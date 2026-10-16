Anitarqp, la creadora de contenido gallega que conquista las redes con casi 1,7 millones de seguidores

Ana Rodríguez-Quintana Pernas, conocida como Anitarqp o Anita RQP (@anitarqp), es una creadora de contenido gallega de 19 años que ha conseguido reunir una comunidad de casi 1,7 millones de seguidores y suscriptores entre TikTok, Instagram y YouTube. Su naturalidad, sentido del humor y conexión con las nuevas generaciones la han convertido en uno de los perfiles destacados del entretenimiento digital español.

De La Voz Kids a las redes sociales

Su trayectoria comenzó vinculada a la música. Antes de consolidarse como creadora digital, Anita participó en La Voz Kids, una experiencia que le permitió mostrar su faceta artística y que marcó sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento.

Con el tiempo, encontró en las redes sociales un espacio para compartir su personalidad, sus aficiones y su pasión por la música. Sus vídeos, caracterizados por la espontaneidad, el humor y el baile, comenzaron a conectar con una audiencia cada vez más amplia.

Su conexión con grandes artistas internacionales

La música continúa ocupando un lugar protagonista en su trayectoria. Anitarqp ha grabado contenido con Manuel Turizo, De La Rose, Beéle, Ozuna, Brytiago, Dei V y Domelipa, artistas que cuentan con una importante proyección internacional.

Entre sus experiencias más destacadas figura su participación en la Caminata de la Loba junto a Shakira, formando parte de esta iniciativa vinculada al espectáculo de la cantante colombiana.

En 2025 viajó a Puerto Rico invitada con motivo del lanzamiento de un álbum de Rauw Alejandro, una experiencia que refleja cómo su actividad como creadora de contenido le ha abierto las puertas de acontecimientos musicales internacionales.

Una comunidad de casi 1,7 millones de seguidores

Más allá de sus encuentros con artistas, Anita ha construido una identidad digital propia. Los vídeos junto a su madre, sus amigos y su entorno cercano forman parte de un contenido en el que predominan la naturalidad, las situaciones cotidianas y el entretenimiento.

Actualmente, Anitarqp acumula 1.686.700 seguidores y suscriptores entre sus principales plataformas: 1,2 millones en TikTok, 390.000 en Instagram y 96.700 en YouTube. Su comunidad está especialmente vinculada al público joven, que encuentra en sus publicaciones una forma cercana de consumir entretenimiento.

Reconocida por Forbes España en 2026

Su crecimiento también se ha traducido en nuevas oportunidades profesionales dentro de la música, el entretenimiento y las colaboraciones con marcas.

En 2026, Forbes España seleccionó a Anitarqp entre sus 100 Best Content Creators, un reconocimiento que destaca su proyección dentro de la industria de la creación de contenido.

Con apenas 19 años, Ana Rodríguez-Quintana Pernas continúa construyendo una carrera que trasciende las redes sociales, manteniendo la espontaneidad y cercanía que han definido su trayectoria desde sus comienzos.

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