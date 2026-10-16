La Bendita Agencia rediseña el packaging de la nueva gama de cereales Almirón

El proyecto parte de una característica propia de los cereales Almirón: un proceso que permite conservar la estructura natural del cereal, preservando su sabor auténtico y su calidad original. A partir de este atributo, La Bendita desarrolló el concepto «Cereales muy reales», trasladando una característica técnica del producto a una ejecución creativa cercana y reconocible para el consumidor.

La idea sirve de piedra angular para el nuevo universo visual y el rediseño del packaging de la gama: una expresión más natural y humana, que se aleja de códigos excesivamente clínicos propios del sector farmacéutico.

Una nueva identidad visual para toda la gama Almirón

Uno de los principales retos del proyecto de branding y packaging fue construir un sistema visual capaz de dar coherencia al conjunto sin perder la personalidad de cada referencia.

Para ello, ilustraciones, color y composición funcionan como elementos de diferenciación entre variedades y permiten reconocer cada producto de una manera más intuitiva en el punto de venta.

El rediseño busca así equilibrar dos necesidades: mantener una identidad de gama claramente reconocible y, al mismo tiempo, facilitar que madres y padres puedan identificar rápidamente las características de cada producto.

Un diseño de packaging que transmite naturalidad, cuidado y claridad

La nueva identidad sitúa el cereal en el centro del diseño y utiliza un lenguaje visual cálido y próximo para transmitir valores asociados a la naturalidad, el cuidado y la confianza.

El resultado es un rediseño de los envases que no se limita a renovar su aspecto gráfico, sino que reorganiza la identidad visual de la gama y la forma en que esta se presenta al consumidor.

Con «Cereales muy reales», La Bendita Agencia convierte además uno de los atributos del producto en una idea creativa capaz de articular el conjunto del proyecto y reforzar la personalidad de los nuevos cereales Almirón.

Cereales muy reales, para decisiones muy cruciales.

Sobre La Bendita Agencia

La Bendita Agencia es una agencia de publicidad y comunicación independiente con sede en Barcelona, especializada en creatividad, estrategia de marca, branding y diseño gráfico. Cuenta con una división especializada en diseño de packaging, conceptualización de envases e identidad corporativa, desde la que desarrolla soluciones creativas y estratégicas para marcas de diferentes sectores.

Con proyectos como el rediseño del packaging de cereales Almirón, La Bendita Agencia refuerza su experiencia en el desarrollo de identidades visuales que combinan creatividad, diferenciación y funcionalidad en el punto de venta.

La agencia aborda cada proyecto desde una visión estratégica e integral de la comunicación, conectando marcas y consumidores a través de contenidos, experiencias e interacciones.

Su actividad abarca desde el desarrollo de campañas publicitarias, branding y diseño gráfico hasta la creación de experiencias de marca, acciones de trade marketing, eventos y estrategias digitales. Esta combinación de disciplinas le permite ofrecer soluciones creativas adaptadas a las necesidades de cada cliente, con una orientación práctica hacia los objetivos de marca y de negocio.