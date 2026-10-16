Datavault AI destaca la patente de su plataforma Data Futures ante la exención para acciones tokenizadas

Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (NASDAQ), proveedor de tecnologías de monetización de datos, certificación de credenciales, interacción digital y tokenización de activos del mundo real («RWA»), ha anunciado hoy que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha emitido una notificación de concesión prevista para su solicitud de patente Method and System for Data Futures Platform (Método y sistema para una plataforma de futuros de datos), con número de solicitud de patente estadounidense 17/441.847. Asimismo, ha destacado la relevancia de la tecnología descrita en dicha solicitud ante un importante avance en el panorama regulatorio de los valores tokenizados.

El 17 de septiembre de 2026, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció una «Exención de Innovación» temporal y condicionada, destinada a facilitar la negociación en cadena de bloques de determinadas acciones tokenizadas del Sistema Nacional de Mercados (NMS) a través de plataformas de negociación de valores tokenizados que cumplan los requisitos establecidos. Esta medida representa un avance regulatorio significativo para los participantes del mercado que exploran infraestructuras de valores basadas en blockchain, sujetas a las condiciones y medidas de protección de los inversores establecidas por la Comisión.

La solicitud de patente de la plataforma Data Futures de Datavault AI describe sistemas y métodos para asignar valor a los activos de datos, generar tokens, facilitar transacciones a través de mercados digitales y registrar la verificación de las operaciones. La solicitud también describe registros de transacciones basados en blockchain, gestión de activos tokenizados y mecanismos para valorar y monetizar activos a lo largo del tiempo.

«La tokenización está pasando de ser un concepto a convertirse en una infraestructura de mercado regulada, y esta transformación aumenta la importancia de poder valorar activos, verificar transacciones y gestionar tokens con confianza», afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI. «Nuestra solicitud de patente de la plataforma Data Futures describe precisamente estos componentes fundamentales, y creemos que posiciona a Datavault AI para contribuir de manera significativa a medida que las empresas y los participantes de los mercados financieros evalúan las tecnologías que respaldarán la próxima generación de mercados de activos digitales».

Conexión entre la valoración de activos digitales, la tokenización y la infraestructura de transacciones

La solicitud de patente describe una arquitectura de plataforma diseñada para facilitar la conversión de datos y otros activos basados en valor en representaciones digitales que puedan negociarse. Entre las capacidades descritas se encuentran:

Valoración y monetización de activos: métodos para evaluar activos de datos utilizando factores de mercado, historial de transacciones, demanda y otros elementos de valoración.

Tokenización y mercados digitales: mecanismos para representar valor mediante tokens y facilitar transacciones a través de plataformas de intercambio y mercados digitales.

Verificación y registro de transacciones: sistemas para registrar información sobre las operaciones y mantener registros de verificación, incluidas implementaciones que utilizan libros de registro basados en blockchain.

Gestión de activos y aplicaciones de valor futuro: Marcos para realizar un seguimiento del valor de los activos y facilitar transacciones basadas en su valor actual y futuro previsto.

Estos conceptos descritos podrían ser relevantes para el desarrollo general de los mercados de activos digitales, en los que la valoración fiable, los registros de transacciones, la gestión de tokens y el funcionamiento transparente de los mercados constituyen componentes importantes de la infraestructura.

Un nuevo marco regulatorio federal para la negociación de acciones tokenizadas

La orden de la Comisión del 17 de septiembre establece exenciones temporales y condicionadas para las plataformas que cumplan los requisitos y negocien determinadas acciones tokenizadas del Sistema Nacional de Mercados, así como para determinados proveedores de liquidez.

Entre otros requisitos, las plataformas participantes deben cumplir los límites relativos a los valores admitidos y los volúmenes de negociación, proporcionar la información pública exigida, implementar contratos inteligentes auditables y confirmar que las acciones tokenizadas otorgan a sus titulares los mismos derechos y privilegios que las acciones tradicionales equivalentes.

La orden no constituye una autorización general para las plataformas de valores tokenizados, no elimina las obligaciones aplicables en virtud de la legislación sobre valores y tampoco supone un respaldo de la Comisión a Datavault AI ni a su propiedad intelectual. Proporciona un marco definido en el que los participantes del mercado que cumplan los requisitos pueden explorar determinados modelos de negociación en cadena de bloques mientras la Comisión evalúa el mercado y considera posibles medidas regulatorias futuras.

En este contexto, Datavault AI considera que su cartera de propiedad intelectual merece ser tenida en cuenta a medida que las empresas y los participantes de los mercados financieros evalúan tecnologías para la valoración de activos digitales, la tokenización, la gestión de transacciones y el desarrollo de mercados.

Exploración de posibles aplicaciones en los mercados digitales

A medida que la tokenización se expande más allá de las criptomonedas tradicionales, las tecnologías que permiten identificar, valorar, intercambiar y verificar activos digitales pueden encontrar aplicaciones en múltiples mercados. La tecnología descrita en la solicitud de patente de la plataforma Data Futures de Datavault AI proporciona una base para evaluar posibles aplicaciones relacionadas con activos de datos tokenizados y otras representaciones digitales de valor.

La Compañía tiene previsto evaluar cómo se ajustan su propiedad intelectual y sus capacidades tecnológicas a los nuevos requisitos del mercado, las posibles alianzas comerciales y los marcos regulatorios en evolución.

Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) está a la vanguardia de las experiencias de datos impulsadas por inteligencia artificial, así como de la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0.