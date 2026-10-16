La DOCa Rioja intensifica su actividad promocional en la hostelería madrileña

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha iniciado la segunda fase de su campaña de dinamización en Madrid, bajo el lema «Elecciones para todos los gustos». Con esta iniciativa, que se extenderá hasta finales de noviembre de 2026, la organización busca conectar la diversidad de sus vinos con la oferta de ocio y gastronomía de la ciudad, consolidando su presencia en puntos estratégicos de la capital.

Como parte de esta estrategia, se ha instalado una lona de 700 metros cuadrados en la Glorieta de Bilbao, uno de los puntos con mayor afluencia de Madrid. El mensaje publicitario destaca la variedad de los vinos de Rioja, incluyendo tintos, blancos y rosados, adaptándose a las distintas preferencias de los consumidores. Según datos proporcionados por la consultora NielsenIQ, la cuota de mercado del vino blanco de Rioja a nivel nacional alcanzó cerca del 9 % durante el primer semestre de 2026, mientras que los rosados superaron el 22 % en el mismo periodo.

La campaña, titulada «Rioja es muy de Madrid», ha integrado hasta la fecha más de 200 actividades distribuidas en 130 establecimientos. De acuerdo con las estimaciones de la Denominación, más de 4.000 personas han participado en estas experiencias en bares y terrazas desde el inicio de la iniciativa el pasado 17 de septiembre. El objetivo principal es trasladar la notoriedad de la marca hacia momentos concretos de consumo, como aperitivos, comidas o tardeos.

Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, ha señalado: «Rioja es una marca ampliamente reconocida por el consumidor; nuestro reto es que esa notoriedad se traduzca en más ocasiones de consumo. Un aperitivo, un tardeo o un cocido nos permiten formar parte de planes que los madrileños ya disfrutan. Las actividades que proponemos en nuestra campaña también nos permiten ampliar la imagen que se tiene de Rioja: quien pide un tinto puede descubrir nuestra gran diversidad con un blanco o un rosado y encontrar un motivo más para volver a elegirnos».

El calendario para los próximos meses incluye experiencias en wine bars con sesiones de música, que tendrán lugar en locales como Ramsés, Rocacho y Arzábal Bernabéu. Asimismo, durante el mes de noviembre, la DOCa estará presente en el Mercado de Vallehermoso, donde se combinará la oferta vinícola con actuaciones musicales en vivo los sábados 14, 21 y 28 de noviembre. Paralelamente, se llevará a cabo una ruta de cocido madrileño en establecimientos emblemáticos de la ciudad como La Bola, Malacatín y Casa Jacinto.

Esta estrategia responde a la relevancia de la capital como mercado estratégico. Durante el ejercicio de 2025, la DOCa Rioja comercializó más de 15 millones de botellas en el área metropolitana de Madrid, lo que representa cerca de una cuarta parte de las ventas totales de vinos con Denominación de Origen en esta zona, consolidándose como la denominación de origen con mayor volumen de ventas según NielsenIQ.