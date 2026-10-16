FCC, entre las 50 empresas mejor valoradas en los InfoJobs Awards 2026

FCC ha sido reconocida como una de las empresas mejor valoradas por sus equipos de trabajo en la quinta edición de los InfoJobs Awards, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar ayer, 15 de octubre.

El Grupo ha alcanzado el puesto número 22 entre más de 120.000 empresas analizadas, situándose así entre las 50 compañías españolas con mejor valoración como empleadoras.

Este resultado se basa en las opiniones compartidas por personas que trabajan o han trabajado en FCC, lo que confiere a este reconocimiento un valor especial al proceder directamente de la experiencia de sus equipos.

Los InfoJobs Awards tienen como objetivo dar visibilidad y reconocimiento a aquellas compañías que cuidan y potencian el talento. Para elaborar el ranking, InfoJobs tiene en cuenta tanto el número de opiniones recibidas por cada empresa como la puntuación media otorgada por sus empleados y exempleados.

Esta quinta edición refleja, además, el compromiso de InfoJobs por dar voz y espacio a los equipos de trabajo y situar su experiencia en el centro del reconocimiento a las empresas.

Para FCC, este logro es un reflejo del compromiso, la dedicación y la cultura que construyen conjuntamente cada día todas las personas que forman parte del Grupo. El reconocimiento anima a seguir impulsando entornos de trabajo basados en la escucha, el respeto y las oportunidades de desarrollo profesional, donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí misma.

FCC y todas sus áreas de negocio reciben este reconocimiento como un estímulo para seguir avanzando y fortaleciendo un proyecto empresarial.