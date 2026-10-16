Inés Martín Alcalde lleva The Frame a la pasarela con cinco looks inspirados en el televisor de Samsung

Samsung The Frame e Inés Martín Alcalde protagonizaron una colaboración que conecta moda y tecnología, explorando nuevas formas de expresión artística. El proyecto tuvo su broche final el 14 de octubre de 2026 en Madrid con el primer desfile de la diseñadora, en el que se presentó una colección cápsula de cinco looks inspirados en el universo creativo del televisor lifestyle de Samsung.

La ciudad de Madrid fue el lugar elegido para crear este diálogo visual y el desfile fue el escenario para presentar esta colaboración que se inició con un editorial de moda protagonizado por la diseñadora Inés Martín Alcalde y fotografiado por Valero Rioja en lugares emblemáticos de la capital: el Monumento a Alfonso XII de El Retiro, el Edificio Metrópolis junto a Gran Vía, el Palacio Real, el Templo de Debod y el Puente de Segovia. Las fotografías del editorial de Valero Rioja se mostraron en televisores Samsung The Frame distribuidos por las diferentes salas del palacete.

Al desfile asistieron diversos invitados para descubrir la nueva colección primavera-verano 2027 de Martín Alcalde Studio. Dentro de esta propuesta, se presentó The Frame x Martín Alcalde, una mini colección cápsula compuesta por cinco looks que trasladan el universo creativo del televisor lifestyle de Samsung al lenguaje de la moda.

En la nueva colección, el blanco y el negro articulan el lenguaje visual, en un juego de contrastes que pone el foco en las siluetas, los volúmenes y los accesorios. La propuesta recoge también la influencia de Bianca Jagger, referente por su manera de combinar sastrería de inspiración masculina, feminidad y grandes proporciones, junto a tocados y accesorios que adquieren un papel protagonista en la construcción de cada look.

Cinco looks inspirados en el universo de The Frame

La colección cápsula reúne cinco looks que trasladan el lenguaje de Samsung The Frame al terreno de la moda. El blanco adquiere protagonismo en tres propuestas de inspiración nupcial, mientras que una capa en tono marfil protagoniza uno de los looks más escultóricos. Asimismo, la sastrería encuentra su expresión en un traje blanco de chaqueta de doble botonadura y pantalón amplio, y entre los diseños destaca un vestido largo negro de silueta depurada.

The Frame: diseño y arte más allá de la pantalla

Samsung The Frame ha transformado la forma de integrar un televisor en el hogar, combinando entretenimiento, diseño y arte. Inspirado en un cuadro y con marcos intercambiables permiten adaptarlo a diferentes estilos y espacios, mientras que la pantalla SIN reflejos con tecnología Glare Free ayuda a disfrutar de las obras con claridad en distintas condiciones de luz.

A través del Modo Arte, The Frame permite mostrar obras de arte y fotografías cuando el televisor no está en uso, convirtiendo la pantalla en un elemento más de la decoración. Esta funcionalidad conecta con el espíritu de la colaboración con Inés Martín Alcalde: trasladar la fotografía de moda más allá y ofrecer nuevas formas de disfrutarla en el hogar.

«En Samsung creemos que la tecnología también puede ser una forma de expresión y una manera de acercar el arte a la vida cotidiana. La colaboración con Inés Martín Alcalde refleja esa visión y muestra cómo Samsung The Frame puede transformar la fotografía de moda en una pieza para disfrutar dentro y fuera de la pasarela, integrándola en el hogar como parte de la decoración en todos los hogares», comenta Pablo Requejo, Interim Head of Division TVAV en Samsung Electronics España.

Además, las fotografías de Valero Rioja están disponibles para su descarga en la web de Martín Alcalde para que los usuarios de Samsung The Frame puedan disfrutarlas en sus hogares como una pieza de arte más.