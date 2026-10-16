Nigeria, próxima potencia mundial en externalización, afirma Shettima en el lanzamiento de Hire From Nigeria

Nigeria está preparada para responder a la creciente demanda mundial de talento, con un objetivo inicial de un millón de empleos vinculados a la exportación para 2030, según afirmó el vicepresidente Kashim Shettima, GCON, durante el lanzamiento global de la campaña Hire From Nigeria.

El lanzamiento se celebró en Nueva York el 24 de septiembre, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En un discurso inaugural pronunciado en su nombre por el subjefe de Gabinete del presidente, el senador Ibrahim Hassan Hadejia, el vicepresidente declaró: «Mientras gran parte del mundo industrializado envejece y se pregunta discretamente quién cubrirá el vacío de productividad, Nigeria forma, año tras año, a una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes, con competencias digitales, dominio del inglés y ambición, preparados para prestar servicios al mundo desde su propio país y desde una zona horaria conveniente para prácticamente todos los continentes».

Y añadió: «El mercado mundial de servicios externalizados superará el billón de dólares dentro de unos años. Se trata, en realidad, de una de las mayores transferencias de oportunidades de la historia económica moderna, y la participación de África sigue siendo prácticamente insignificante. Por eso, lo afirmo claramente: Nigeria es la próxima frontera de la externalización de servicios a escala mundial».

Hire From Nigeria es una campaña liderada por el sector privado y respaldada por el Gobierno que posiciona a Nigeria como una fuente competitiva de talento, servicios y capacidades tecnológicas a escala mundial. El lanzamiento global en Nueva York tuvo lugar después del lanzamiento nacional celebrado en Abuya el 31 de agosto de 2026.

La campaña Hire From Nigeria está diseñada para facilitar que las empresas internacionales descubran el talento nigeriano y profundizar la participación de Nigeria en la economía mundial.

El ministro de Educación, Dr. Tunji Alausa, afirmó que Nigeria perdió la primera oleada de externalización de servicios hace entre 25 y 30 años y está decidida a no perder esta nueva oportunidad. Al describir la educación como un elemento fundamental para la ambición de Nigeria de convertirse en una economía de un billón de dólares para 2030, señaló que las reformas en marcha pretenden «transformar la cadena de valor de la educación, de modo que las personas aprendan a ofrecer soluciones y a generar ingresos».

El presidente y cofundador de Tech4Dev, Joel Ogunsola, señaló que el mercado africano de externalización de servicios está creciendo tres veces más rápido que otros mercados mundiales comparables. Explicó que la campaña se basa en «un esfuerzo que ya existe y sigue creciendo», con empresas nacionales e internacionales de externalización que ya emplean a unos 20.000 nigerianos en sectores como las operaciones de atención al cliente y empresariales, la tecnología y los datos, y los servicios especializados y regulados.

«La inversión de Nigeria en competencias debe estar impulsada por la demanda, el talento debe ser fácil de encontrar, debemos generar confianza y, después, debemos conectar ese talento con los puestos de trabajo», afirmó. «Si una empresa internacional quiere establecerse y contratar personal en Nigeria, Hire From Nigeria le proporcionará apoyo».

Rosy Fynn, directora de la Mastercard Foundation en Nigeria, afirmó que el enfoque de la Fundación para desarrollar la cantera de talento del país consiste en «no formar primero y buscar empleo después, sino comprender qué está buscando el mercado y proporcionar la formación y el talento que respondan a esa necesidad».

Este enfoque constituye la base del Programa Talent Technology Services (TTS) Nigeria, una de las iniciativas de desarrollo de talento que respaldan la campaña Hire From Nigeria. Ejecutado por un consorcio liderado por Tech4Dev en colaboración con Semicolon, Univelcity y el Policy Innovation Centre (PIC), y respaldado por la Mastercard Foundation, el programa tiene como objetivo formar a 30.000 mujeres nigerianas de entre 18 y 35 años en competencias tecnológicas relevantes para el mercado y conectar al menos a 25.000 de ellas con empleos dignos en el sector de la externalización de procesos empresariales (BPO) apoyada en la tecnología.

El programa presta especial atención a las mujeres de comunidades periurbanas y rurales, las mujeres con discapacidad, las desplazadas internas y las madres lactantes. A través de Hire From Nigeria, el programa aporta datos sobre el talento formado y facilita la conexión con operadores para ayudar a las empresas internacionales a encontrar y contratar profesionales nigerianos.

Luqman Edu, cofundador y presidente ejecutivo de Itana, una empresa respaldada por Africa Finance Corporation que está desarrollando la primera zona franca digital de Nigeria, afirmó: «Nigeria cuenta con el talento y estamos proporcionando la infraestructura necesaria para garantizar que pueda resolver los problemas del mundo a precios competitivos».

Yinka Adegboye, director de la División de Organismos Multilaterales del Bank of Industry Limited (BOI), en representación del director general y CEO, el Dr. Olasupo Olusi, destacó el compromiso del banco de apoyar al joven talento emprendedor de Nigeria, que constituye una fuente de profesionales para Hire From Nigeria, mediante iniciativas como el programa Investment in Digital and Creative Enterprises (iDICE).

La ingeniera Abisoye Coker-Odusote, directora general y CEO de la National Identity Management Commission (NIMC), expuso las reformas legislativas y operativas destinadas a reforzar la confianza digital en Nigeria mediante la implantación de credenciales digitales «que puedan verificarse tanto a nivel nacional como internacional».

El lanzamiento contó con una destacada participación del sector privado. También asistieron los responsables de varias agencias federales: entre ellas la National Information Technology Development Agency (NITDA), la National Identity Management Commission (NIMC), la National Agency for Science and Engineering Infrastructure (NASENI), la Securities and Exchange Commission (SEC), el Financial Reporting Council of Nigeria (FRC) y Galaxy Backbone Limited.

Para más información, visitar www.hirefromnigeria.org.