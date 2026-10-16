Once nuevos alumnos se incorporan al Bachillerato Dual del Colegio Juan Pablo II de Parla

El Colegio Juan Pablo II de Parla ha celebrado el acto de bienvenida a los once alumnos que se incorporan este curso al Bachillerato Dual Americano, desarrollado en colaboración con Academica Spain. Con estas nuevas incorporaciones, el programa cuenta con 36 estudiantes, que compaginan su formación en el sistema educativo español con los estudios necesarios para obtener también el título estadounidense.

El encuentro reunió a más de 300 alumnos y profesores en torno a la entrega de las tradicionales beisboleras. Esta prenda tiene un significado especial dentro del colegio: los participantes pueden incorporarla al uniforme escolar como símbolo de pertenencia al Bachillerato Dual y del compromiso que asumen al cursarlo. Su entrega constituye un momento solemne para dar la bienvenida a los nuevos compañeros y recordar el sentido de este reto académico y personal.

Durante la celebración se han explicado las características del programa y se han compartido experiencias sobre los aprendizajes que ofrece. El Bachillerato Dual permite obtener el título de Bachillerato español y el American High School Diploma, una vez completados los requisitos de ambos itinerarios. Las materias estadounidenses se cursan en inglés y en modalidad online, de forma complementaria a los estudios que los alumnos realizan en el colegio.

El inglés como herramienta para aprender y relacionarse

Uno de los aspectos destacados durante el encuentro ha sido la oportunidad de utilizar el inglés de una manera diferente. A través del Dual, el idioma se convierte en una herramienta para comprender contenidos, elaborar trabajos, expresar ideas y comunicarse en nuevos contextos. Su aprendizaje queda vinculado a situaciones que requieren poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Rodrigo, estudiante de Bachillerato del centro y alumno del programa Dual, ha subrayado el valor de esta experiencia como una oportunidad para profundizar en el idioma, conocer otra cultura y acercarse a un modelo educativo diferente del español. Cursar otras materias y trabajar con enfoques distintos permite a los estudiantes ampliar sus intereses y descubrir nuevas formas de abordar su formación.

El acercamiento a la cultura estadounidense constituye también una parte relevante del programa. Los alumnos tienen la posibilidad de conocer contenidos y perspectivas que complementan su aprendizaje habitual, al tiempo que desarrollan una mayor confianza para desenvolverse en inglés.

Organización, autonomía y aprendizajes para la vida

En su intervención, Paula, también alumna del programa, ha destacado la importancia de aprender a organizar el tiempo y afrontar un itinerario que exige dedicación. También ha señalado que sus beneficios se extienden fuera del ámbito escolar: ganar seguridad al hablar, conectar con otras personas y desenvolverse con mayor autonomía son aprendizajes útiles en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Entre las materias del Bachillerato dual mencionadas durante el encuentro figuran Life Management Skills, criminología o psicología. Esta variedad permite a los participantes acercarse a nuevos campos de conocimiento y reflexionar sobre sus intereses de cara a las siguientes etapas educativas.

La exigencia del programa ha ocupado asimismo un lugar destacado en el acto. Compaginar ambos itinerarios requiere planificación, disciplina y constancia. Los alumnos deben aprender a distribuir sus tareas y mantener un ritmo de trabajo que les permita avanzar con responsabilidad.

Alejandro Abad, director del programa en el colegio, ha recordado que «no hay nada en esta vida que merezca la pena que sea gratis de horas», subrayando que alcanzar objetivos valiosos exige dedicar tiempo y esfuerzo. Una reflexión que ha servido para animar a los participantes a aprovechar esta oportunidad y perseverar ante las dificultades que puedan encontrar.

La entrega de beisboleras ha sido, por tanto, una ocasión para reconocer ese compromiso y acompañar a quienes comienzan. El Bachillerato Dual Americano continúa formando parte de la apuesta por el bilingüismo del Colegio Juan Pablo II de Parla, con una propuesta que busca ampliar la formación en inglés, favorecer la apertura a otras culturas y desarrollar hábitos de trabajo que preparen a los estudiantes para futuros retos académicos y personales.