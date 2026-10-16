La Teva Web lanza La Teva IA, su nueva marca de inteligencia artificial aplicada al negocio de las pymes

La Teva Web, agencia de marketing y desarrollo digital con sede en Barcelona, presenta La Teva IA (latevaia.ai), una nueva marca e iniciativa propia dedicada a poner la inteligencia artificial al servicio de las pymes. La Teva IA es la agencia especializada en IA de La Teva Web: nace dentro del grupo, comparte equipo, experiencia y clientes, y tiene una misión clara: que la IA se traduzca en más visibilidad, ventas y eficiencia para las empresas.

Una respuesta al cambio en la forma de buscar

Los usuarios ya buscan en ChatGPT, Gemini o en la IA de Google, y muchas pymes pierden visitas sin saber por qué ni cómo adaptarse. La Teva IA nace para cubrir ese vacío.

Cuatro líneas de servicio

Posicionamiento en la IA (GEO). Para que la marca aparezca en ChatGPT, Gemini y Perplexity, empezando por una auditoría de visibilidad.

Vender con IA. Asistentes y agentes disponibles 24 horas que responden, recomiendan, cualifican y captan contactos, conectados a la web, la tienda online, el catálogo o el CRM.

Construir con IA. Webs corporativas, tiendas online y landing pages hechas con el apoyo de la IA, más rápidas de entregar y preparadas. No son webs low cost: el valor es la velocidad y la modernidad.

Automatizar con IA. Conexión del CRM, la facturación, la atención al cliente, los formularios y los informes para ahorrar tiempo y evitar tareas repetitivas.

Criterio de negocio y personas en el centro

La Teva IA trabaja con un método en siete pasos: entender el negocio, priorizar por impacto, diseñar y validar, implementar e integrar, medir y mejorar, configuración técnica avanzada y seguimiento continuo. La IA es el medio; el objetivo es hacer crecer el negocio.

Una iniciativa de La Teva Web

La Teva IA es una marca de La Teva Web y una iniciativa impulsada por la propia agencia. No parte de cero: aporta 25 años de experiencia en estrategia digital, un equipo de más de 35 profesionales y más de 1.200 proyectos para empresas e instituciones. Los clientes de La Teva IA tienen detrás la estructura, la solvencia técnica y el acompañamiento de La Teva Web.

Declaraciones

Francesc Sànchez Loro, CEO de La Teva Web, explica: «Llevamos 25 años ayudando a empresas a crecer en internet, y ahora la forma en que los clientes buscan y compran está cambiando más rápido que nunca. Hemos creado La Teva IA para que las pymes no se queden atrás».

Y añade: «No vendemos tecnología, vendemos resultados. Con La Teva IA, la pyme tiene a su lado un equipo que conoce su negocio y que aplica la IA con criterio, allí donde realmente suma».

Sobre La Teva IA

La Teva IA (latevaia.ai), la agencia de IA de La Teva Web, ayuda a las pymes a ganar visibilidad en la IA, vender más y automatizar procesos.

Sobre La Teva Web

La Teva Web (latevaweb.com) es una agencia de marketing y desarrollo digital con sede en Barcelona y 25 años de experiencia. Con un equipo de más de 35 profesionales, es Google Partner Premier y Microsoft Advertising Partner 2026.

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