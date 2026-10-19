123tinta.es analiza cómo ha cambiado la cesta de la compra en la Vuelta al Cole 2026

La Vuelta al Cole 2026 deja una cesta de la compra cada vez más diversa, en la que los materiales escolares tradicionales conviven con productos tecnológicos y artículos vinculados al ocio y la creatividad. La búsqueda de ahorro y la preferencia por formatos de mayor capacidad han sido algunas de las tendencias que han marcado esta campaña, según el análisis realizado por 123tinta.es, especialista en cartuchos de impresoras y toners.

Los datos de la compañía reflejan un balance positivo, con un crecimiento del número de clientes superior al 10% respecto al año 2025 y un incremento en el volumen de pedidos. Además, cada compra ha incluido de media entre cinco y ocho productos, lo que muestra la variedad de artículos que los consumidores incorporan a su cesta durante la preparación del nuevo curso.

El ahorro ha impulsado las compras en packs

Uno de los comportamientos más destacados de esta campaña ha sido la creciente preferencia por los formatos de mayor capacidad, especialmente en productos de uso recurrente como el papel. En concreto, las ventas en unidades de cajas de papel A4 de cinco paquetes han aumentado más de un 25%, mientras que las de los paquetes individuales han descendido cerca de un 10% respecto al año anterior.

Esta evolución apunta a una mayor planificación de las compras y a la búsqueda de alternativas que permitan reducir el coste por unidad. Adquirir mayores cantidades en una sola operación también facilita disponer de material de reserva y espaciar las reposiciones, tanto en los hogares como en pequeños negocios.

La importancia del precio también se ha reflejado en el comportamiento de la marca propia 123tinta, cuyas ventas han crecido por encima de la media de la campaña. Además, los nuevos consumibles de la marca se han situado entre las novedades con mejor acogida, reforzando el interés por las alternativas que ofrecen una buena relación calidad-precio.

El papel mantiene su protagonismo frente a la digitalización

Aunque los dispositivos y las herramientas digitales tienen cada vez más presencia en el entorno educativo, los materiales tradicionales han continuado siendo esenciales en la preparación del curso.

De hecho, el material de oficina y papel ha registrado el mayor crecimiento de la campaña, con un incremento superior al 60% respecto a 2025. Por su parte, los cartuchos de tinta y toners siguen siendo la categoría con mayor peso en las ventas de la empresa.

Entre los productos más destacados se encontraron las cajas de papel A4, las calculadoras y las tarjetas de memoria microSD. Una combinación que refleja cómo la cesta escolar integra tanto artículos tradicionales como accesorios tecnológicos, adaptándose a las distintas necesidades de estudiantes, familias y empresas.

La fotografía instantánea, la sorpresa de la Vuelta al Cole

Más allá del material escolar habitual, una de las tendencias más llamativas de esta campaña ha sido el crecimiento de las ventas de fotografía instantánea. Las ventas de papel fotográfico para cámaras Instax han aumentado más de un 70% en comparación con 2025, situándose entre los productos más vendidos del periodo.

Este incremento resulta especialmente significativo al tratarse de un artículo que no forma parte de la cesta escolar tradicional. Su presencia entre los productos destacados ha reflejado cómo las compras de la Vuelta al Cole también incorporan artículos relacionados con el ocio y la creatividad.

En un entorno cada vez más digital, la fotografía instantánea mantiene su atractivo al permitir transformar imágenes en recuerdos físicos. Así, junto a los materiales necesarios para comenzar las clases, también encuentran espacio productos vinculados a las experiencias personales y los recuerdos del verano.

En conjunto, el balance de 123tinta.es dibuja una Vuelta al Cole marcada por la búsqueda de ahorro, la diversificación de las compras y la convivencia entre productos tradicionales y nuevas categorías. Una evolución que muestra cómo las necesidades asociadas al inicio del curso van más allá del material escolar convencional.