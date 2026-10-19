AlphaTracker impulsa su expansión europea con una nueva filial en Alemania

La compañía AlphaTracker continúa avanzando de manera decidida en su ambiciosa estrategia de crecimiento y expansión internacional con la reciente apertura de una nueva filial en Alemania; este hito representa un paso verdaderamente clave que consolida de forma definitiva su presencia operativa en uno de los mercados más dinámicos, competitivos y estratégicos para el desarrollo y la implementación de la energía fotovoltaica y la agrovoltaica en todo el territorio europeo.

La nueva sede permitirá a la compañía reforzar la colaboración con promotores, empresas EPC, inversores y propietarios de proyectos, ofreciendo una atención más cercana y una mayor capacidad de respuesta en un entorno donde la demanda de soluciones solares continúa creciendo de forma sostenida.

Este periodo de expansión tiene lugar durante una etapa de intensa operatividad para AlphaTracker, firma que ya dispone de contratos otorgados en el país que totalizan una cifra superior a los 30 millones de euros. Esta evolución refleja la creciente confianza del mercado en las soluciones desarrolladas por la compañía para grandes instalaciones fotovoltaicas y proyectos agrovoltaicos, un segmento que está experimentando un importante crecimiento a nivel europeo.

Especializada en el diseño y fabricación de estructuras solares y sistemas de seguimiento para instalaciones fotovoltaicas, AlphaTracker ha reforzado en los últimos años su apuesta por la agrovoltaica, una tecnología que permite compatibilizar la producción de energía renovable con la actividad agrícola y ganadera, favoreciendo un uso más eficiente y sostenible del suelo.

La apuesta por Alemania responde al papel cada vez más relevante que desempeña este país en la transición energética europea y al creciente interés por modelos energéticos que combinan innovación, sostenibilidad y aprovechamiento agrícola del territorio.

Como muestra de este compromiso, la compañía celebró recientemente en Alemania un encuentro especializado sobre agrovoltaica que reunió a empresas EPC, profesionales del sector y representantes del ámbito agrícola para analizar las oportunidades que esta tecnología ofrece para el futuro del mercado energético europeo.

«Alemania es un mercado estratégico para el futuro de la agrovoltaica. Contar con presencia local nos permite estar más cerca de nuestros clientes y socios, así como apoyar el crecimiento continuo de soluciones solares innovadoras», afirma José Antonio Maldonado, CEO de AlphaTracker.

Con esta nueva filial, AlphaTracker refuerza su posición como uno de los actores europeos especializados en estructuras solares y soluciones para proyectos agrovoltaicos, consolidando una estrategia de crecimiento basada en la innovación, la cercanía al cliente y el desarrollo de infraestructuras adaptadas a las necesidades del mercado energético del futuro.