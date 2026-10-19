Huelva acoge una jornada para ayudar a pymes y autónomos sobre los cambios en facturación y gestión laboral

Los cambios en los calendarios de aplicación de las nuevas obligaciones normativas plantean nuevos interrogantes a pequeñas empresas y autónomos. ‘¿Qué obligaciones están vigentes?’ ‘¿Qué plazos deben tener en cuenta?’ ‘¿Cómo pueden preparar sus negocios para adaptarse?’

Para dar respuesta a estas cuestiones, Zucchetti Spain y FM4″RICOH, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Huelva, organizan el próximo 22 de octubre una jornada gratuita en el Coworking Digital La Nao de Huelva, dirigida a pymes, autónomos y profesionales.

Bajo un enfoque eminentemente práctico, el encuentro busca disipar las dudas surgidas tras el aplazamiento de Veri*Factu. De la mano de expertos, se abordarán las novedades normativas en materia de Veri*Factu, facturación electrónica y registro horario digital, así como las herramientas tecnológicas que permiten a las pequeñas empresas anticiparse a las nuevas exigencias y mejorar la gestión de sus negocios.

La jornada contará con la participación de Manuel Jesús Martín Palanco, responsable de RRHH de Cobella y responsable de Asesoría Cobella, y Maribel Lobato, Key Account Manager de Asesorías y Pymes de Zucchetti Spain, quienes analizarán las implicaciones de los cambios normativos, la importancia de anticiparse al cambio y las soluciones más adecuadas para facilitar la adaptación de las empresas.

La jornada tendrá lugar el jueves 22 de octubre, de 9:00 a 12:30 horas, en el Coworking Digital La Nao de Huelva. La asistencia es gratuita, previa inscripción.

Más información e inscripciones: aquí

Sobre Zucchetti Spain

Zucchetti Spain es una compañía especializada en soluciones de software para la gestión empresarial. Con una amplia experiencia en digitalización de negocios, ofrece programas adaptados a las necesidades de pymes y autónomos, como Solmicro ERP Smart, Altai Factura Online y Zucchetti HR Smart, que facilitan la gestión de la facturación, los procesos administrativos y los RRHH, ayudando a las empresas a mejorar su eficiencia y adaptarse a los nuevos requisitos normativos.