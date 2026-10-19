ID Digital School y UCJC lanzan el primer Máster oficial en Financial Analytics e IA financiera de España

ID Digital School, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela (UCJC), ha dado inicio este jueves 15 de octubre a la primera edición del Máster Universitario en Financial Analytics e Inteligencia Artificial aplicada a las finanzas, en su modalidad presencial en el céntrico campus de UCJC Castellana (junto a la plaza de Cuzco en Madrid). Se trata del primer título oficial que puede cursarse en España en esta disciplina. Esta primera promoción presencial contará con más de 20 alumnos con estudios previos en áreas como contabilidad, economía, empresa y tecnología o administración y dirección de empresas provenientes de 8 países diferentes: España, México, Argentina, República Dominicana, Honduras, Colombia, Venezuela y Algeria.

El máster responde a una demanda creciente por parte de las empresas de perfiles profesionales capaces de combinar el conocimiento financiero con la analítica de datos, la IA y la tecnología. Su plan de estudios incluye asignaturas como la inteligencia artificial (clásica y generativa) aplicada a las finanzas, analítica de datos financieros, herramientas para la visualización y gestión de datos financieros, emprendimiento fintech, blockchain y criptoactivos, entre otras.

Puede cursarse en modalidad presencial, en el Campus Castellana de la UCJC, o a distancia, y cuenta con un claustro que reúne a académicos y a profesionales en activo de los ámbitos financiero y tecnológico. Para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes, el programa cuenta con el apoyo de Selecta Digital, una consultora de selección tecnológica.

Este máster ha obtenido la acreditación de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, lo que le otorga validez oficial en los 27 estados miembros de la Unión Europea y en un total de 49 países, y da acceso a estudios de doctorado.

Inteligencia Artificial aplicada a diferentes realidades profesionales

Este nuevo máster oficial es coherente con la estrategia de ID Digital School y la UCJC de incorporar la inteligencia artificial aplicada y la ciencia de datos a la formación en diferentes disciplinas, de forma que se adapte a los problemas y necesidades de diversas áreas profesionales, y con un enfoque muy práctico.

En esta línea, este mes de octubre, también ha comenzado la tercera edición del Máster Universitario en People Analytics y Gestión del Talento Digital. Se trata de un programa oficial que aplica la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la digitalización a la gestión de los recursos humanos. Actualmente, es el único máster oficial de España en esta materia.

En el ámbito del marketing digital, se ha dado inicio a una nueva edición del Máster Universitario (oficial) en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales, que este curso ha incorporado un Certificado en IA aplicada al marketing digital. Esta titulación se obtiene como complemento adicional al máster oficial y permite a los estudiantes acreditar su capacidad para integrar la inteligencia artificial en la planificación, la creación y la optimización de acciones de marketing digital.

Con estas iniciativas, ID Digital School y la UCJC refuerzan su colaboración en la formación de perfiles que unen conocimientos y competencias tecnológicas, con titulaciones oficiales que responden a las necesidades reales del mercado laboral actual.

Sobre ID Digital School

ID Digital School es un centro de formación, nacido en 2010, que imparte másteres oficiales y otros títulos de formación tecnológica. Los másteres oficiales se realizan en alianza con la Universidad Camilo José Cela.